L’attente de très nombreux habitants de la Ville Blanche prend fin ce lundi 15 février. En effet, à cette date sera mise en service la nouvelle flotte de 450 bus flambant neufs qui a été présentée ce vendredi 12 février au siège de la Wilaya de Casablanca-Settat.

Cette flotte, à laquelle devraient se rajouter de nouveaux bus pour atteindre un total de 700 d’ici la fin de l’année, a été acquise à travers le Fonds d’Appui aux Réformes du Transport Urbain et Interurbain (FART), le Délégataire (Société Alsa), ainsi qu’à travers des contributions de la région de Casablanca-Settat et de la Commune de Casablanca, a été donné vendredi à Casablanca. Elle a nécessité la mobilisation d’un investissement global de 1,4 milliard DH.

Cette nouvelle flotte vient renforcer l’offre actuelle de transport et la desserte des territoires de l’ECI « AL BAIDA », avec une priorité pour les zones qui connaissent le plus grand besoin en matière de transport, notamment celles bénéficiant du programme de lutte contre les bidonvilles et du programme de relogement des habitants des constructions menaçant ruine.

Les communes et les quartiers desservis pour la première fois sont désormais reliés à Casablanca, à travers des lignes radiales ou à Nouaceur, Mediouna et Mohammadia à travers des lignes transversales et ce, par l’ajout de 10 lignes supplémentaires.

Il s’agit notamment des Communes de Sidi Moussa Ben Ali, Sidi Moussa Ben Majdoub, Chellalate, Ben Yakhlef (Préfecture de Mohammadia), Sidi Hajjaj, Tit Mellil et Majattia Ouled Taleb (Province de Médiouna), Ville Ennasr/Ouled Saleh, Khyayta/Ouled Azzouz, Zaouia et Zone Industrielle de Nouaceur (Province de Nouaceur) et des quartiers Salama 1 et 2 et la Zone industrielle de Sidi Bernoussi à la ville de Casablanca.

Le coup d’envoi de la mise en exploitation a été donné par le wali de la région de Casablanca-Settat, Said Ahmidouch, qui était accompagné du wali directeur général des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, Khalid Safir, du président de l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI), Said Rafiq, du président du conseil régional, Mustapha Bakkoury, du Président de la commune de Casablanca, Abdelaziz Omari, et du président du Conseil préfectoral, Najib Ammour.

La flotte est composée de deux modèles Mercedes (12 et 18m) et un modèle Scania Ibizar de 12m monté au Maroc. Ils disposent d’une panoplie d’équipements modernes, comme le wifi, la climatisation et le chauffage, une caméra d’aide à la conduite, un système de génuflexion aux arrêts, ou encore une plaque en plexiglas de protection pour le chauffeur. Ils ont également des moteurs qui respectent les normes environnementales européennes.

Voilà qui promet de changer le visage de la ville, qui passe d’épaves qui roulaient à peine à de vrais véhicules modernes. Mais tout l’investissement du monde ne suffira pas à assainir le transport urbain casaoui si les comportements des utilisateurs restent les mêmes. Il faut donc espérer que les mesures seront prises pour que ces nouveaux bus suivent la réussite du tramway, plutôt que de finir avec vitres cassées et sièges arrachés, comme leurs prédécesseurs…

