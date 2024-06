Le « Tourism Transport Industry Day », organisé par l’Organisation Marocaine des Transports Touristiques (OMTT), tenu tout récemment à Casablanca, a rassemblé des experts internationaux, des professionnels des secteurs du tourisme et du transport, ainsi que des représentants des secteurs public et privé. Les discussions ont porté sur le développement du transport touristique en lien avec la Vision 2030, en mettant en avant les avancées technologiques et les pratiques durables.

Les participants ont exploré les implications de la Coupe du Monde 2030 sur le transport touristique, discuté des innovations technologiques, et élaboré des stratégies de développement et des partenariats public-privé pour garantir une mobilité touristique efficace et durable.

La participation et les échanges ont souligné l’importance de cet événement pour la préparation du Maroc à accueillir les visiteurs en 2030. Les idées et partenariats nés de cette journée contribueront au renforcement du secteur du transport touristique, en accord avec les principes de durabilité et d’innovation.

Pour l’organisation, le « Tourism Transport Industry Day » a constitué une étape clé dans les préparatifs du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030, mettant en lumière la capacité du Maroc à offrir une hospitalité de qualité et à répondre aux attentes mondiales.

Le programme de cette journée scientifique comprenait plusieurs sessions détaillées notamment ‘‘le Développement durable dans le transport touristique’’ où les intervenants ont abordé les meilleures pratiques en matière de durabilité, incluant les impacts environnementaux et les initiatives écologiques en cours.

Au menu aussi, les participant ont débattu de la thématique ‘‘ Innovations technologiques’’. Cette session a exploré les technologies émergentes dans le secteur du transport touristique, avec des présentations sur l’usage des systèmes intelligents de transport, les applications mobiles pour les touristes, et les infrastructures modernes.

La session sur ‘‘Stratégies de PPP’’, elle, a permis aux participants de débattre de la création de synergies entre les secteurs public et privé pour améliorer les services de transport touristique, avec des exemples de collaborations réussies et des modèles à suivre.

Lors de cette journée, une Table ronde a été consacrée aux préparatifs pour la Coupe du Monde 2030, en particulier les défis logistiques et des opportunités que représente cet événement, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’accueil des visiteurs et l’optimisation des infrastructures de transport…

H.Z

