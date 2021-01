La capacité autorisée des véhicules du transport du personnel et du transport scolaire a été augmentée à 75 %, à l’instar de ce qui est appliqué dans le secteur du transport des voyageurs et du transport touristique, a annoncé vendredi le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau

Cette décision intervient « suite à la reprise de l’activité économique après le confinement sanitaire général qu’a connu notre pays, et qui a engendré une hausse de la demande à l’égard du transport routier en commun des personnes », souligne le ministère dans un communiqué

A cet effet, la capacité de ces véhicules sera de 75% à partir de la date de publication de cette décision, a-t-il précisé.

Par ailleurs, le ministère insiste sur la nécessité de respecter les mesures et les dispositions comprises dans le cahier des charges relatif au transport en commun des personnes durant cette pandémie, afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et de ses retombées néfastes.

« Les services du ministère, aux niveaux central et territorial, restent à la disposition des citoyens et des professionnels pour assurer la bonne application des dispositions du cahier des charges », a-t-il affirmé. Ils mettent également à leur disposition les services du centre d’appel 4646 pour répondre à leurs questions ou pour déposer leurs plaintes concernant les violations observées.

LNT avec Map

