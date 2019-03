PARTAGER Transport routier : Le ministère promet de poursuivre le dialogue avec les professionnels

Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a exprimé sa satisfaction quant aux résultats du dialogue tenu avec les représentants des professionnels de la catégorie de poids lourd, ainsi qu’au climat positif qui a marqué les discussions et le sens de responsabilité ayant caractérisé les réunions, s’engageant à procéder immédiatement à l’application des résultats de ce dialogue.

Dans un communiqué, le ministère indique avoir signé, en la personne de son secrétaire général, avec les représentants des professionnels du transport routier de la catégorie de poids lourd (plus de 19 tonnes) le procès-verbal de la réunion qui fait suite à la réunion présidée par le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Abdelkader Amara, avec les représentants des professionnels du transport routier de marchandises au Maroc, le 05 février dernier au siège du ministère, notant qu’il n’a pas pu signer avec les représentants des professionnels de la catégorie de poids léger (moins de 19 tonnes).

Le ministère rappelle qu’à la suite de la réunion du 05 février, il a été convenu de tenir des réunions avec chaque catégorie de représentants des professionnels, suite à la proposition de ces derniers, en vue d’approfondir les discussions et les enrichir par des suggestions autour des différents points inscrits dans l’ordre du jour, et qui concernent la charge, la carte professionnelle, la procédure de renouvellement du parc, le régime fiscal ainsi que le contrat-programme.

Dans ce cadre, des réunions consécutives, sous la présidence du secrétaire général du Département de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, ont été tenues le 12 février dernier avec les représentants de la catégorie des véhicules de plus de 19 tonnes, le 13 février avec les représentants des conducteurs professionnels de marchandises et de voyageurs, le 14 février avec les représentants de la catégorie des véhicules de moins de 19 tonnes et ce 1er mars avec les représentants des deux catégories, poursuit le communiqué.

Ces réunions, ajoute-t-on, s’inscrivent dans le cadre du processus de dialogue mis en place par le ministère au profit des représentants des professionnels du secteur du transport routier de marchandises au Maroc, visant la présentation de la vision et la stratégie sur lesquelles sont basés la modernisation et le développement du secteur du transport routier, en particulier la poursuite du dialogue afin de trouver des solutions aux différentes problématiques relatives au transport routier au Maroc. Ces réunions ont été sanctionnés par une série de propositions relatives aux points inscrits à l’ordre du jour, relève la même source.

Considérant l’importance de la charge pour la catégorie des transporteurs qui exploitent des véhicules de moins de 19 tonnes, le ministère affirme qu’il s’est ainsi engagé à activer les précédentes circulaires émises en 2003, 2007 et 2010, permettant à un certain nombre de transporteurs de bénéficier de l’augmentation de la charge de leurs camions, et à la généraliser pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié, dans le cadre des contrôles réglementaires et techniques et tenant compte de la sécurité des usagers de la route. S’agissant de la catégorie de poids léger (moins de 19 tonnes), le ministère, tout en réaffirmant la poursuite du dialogue et soulignant l’importance de ses propositions pour résoudre la problématique de la charge par la mise en œuvre des circulaires susmentionnées, indique qu’il s’étonne des appels à la grève lancés par certains professionnels. Le ministère affirme son ouverture à toutes les propositions positives des professionnels et attire l’attention sur le fait que l’augmentation de la charge sans contrôles techniques, réglementaires et juridiques, n’est pas une solution aux problèmes rencontrés par cette catégorie, comme le pensent certains professionnels, en plus du risque qu’elle représente pour la sécurité des usagers de la route.

A cet effet, le ministère invite les professionnels à assumer leurs responsabilités dans la réussite de ce dialogue, afin de l’incarner dans un contrat-programme moderne pour le développement du secteur, où tous les transporteurs puissent exercer ce métier dans des conditions professionnelles et de concurrence loyale, conclut le communiqué.

LNT avec CdP