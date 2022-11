Le gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier dans sa septième tranche, a annoncé jeudi le ministère du Transport et de la Logistique.

« Compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par la continuité de la hausse des prix des carburants, le Gouvernement a décidé d’augmenter de 40% la valeur du soutien accordé aux professionnels du transport routier concernant le montant du septième soutien, qui devrait être octroyé à partir du lundi 21 novembre 2022 », indique le ministère dans un communiqué.

Le ministère souligne que le soutien accordé aux professionnels vise à préserver le pouvoir d’achat des citoyens et à assurer la continuité des services de transport des personnes et l’approvisionnement des différents marchés et chantiers.

