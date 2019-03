PARTAGER Transport et logistique : Logismed 2019 voit les choses en grand

Du 9 au 11 avril prochains, les professionnels du transport, de la logistique et du commerce international se donneront rendez-vous à l’OFEC de Casablanca pour Logismed, le salon de l’année par excellence pour tout ce qui concerne de près ou de loin le secteur logistique. Quatre acteurs majeurs en la matière, à savoir LOGISMED, PORTNET S.A, le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (C.I.D.C) et l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) ont collaboré pour être au rendez-vous de cet événement très attendu par les professionnels du secteur.

‘‘Nouveaux leviers accélérateurs de la logistique et du commerce’’ est la thématique de cette 8ème édition de Logismed. Au menu également, un concentré d’événements à la fois nationaux et internationaux, à savoir la 5ème Edition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet, le Forum sur les transports et la logistique de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) et la 4éme édition des Moroccan Logistics Awards. Aussi au programme, des conférences sur des thématiques actuelles et prospectives, des rendez-vous d’affaires, un village des Start-ups…

‘‘En développant une synergie gagnante, cet événement combinant quatre manifestations de haut niveau constitue la consécration de la dynamique logistique au Maroc et offrira ainsi une opportunité unique de découverte, d’échanges, de rencontres, d’affaires et de networking’’, dit-on auprès des organisateurs, pour qui « fort de sa dernière édition réussie à Marrakech, Logismed revient pour sa 8éme édition à Casablanca avec un programme riche en innovations et nouveautés et une offre répondant aux besoins et attentes des visiteurs professionnels en termes d’information, de produits et de solutions dans les domaines du transport, de la logistique et de la supply chain ».

Pour cette édition, Logismed prévoit de réunir plus de 150 exposants nationaux et internationaux couvrant l’ensemble des métiers de la chaine logistique, et accueillera plus de 5 000 visiteurs issus de l’industrie, du commerce, de la distribution, des services, des administrations, des collectivités locales….

La 5éme édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet sera encore dédiée aux écosystèmes du commerce transfrontalier. Cette édition traitera des enjeux de la maturité digitale et de la valorisation des données pour le développement d’une chaine de valeurs de commerce intégrée et inclusive, via des Guichets Uniques performants, agiles et hautement sécurisés, en faisant porter les points de vue d’intervenants de différents horizons.

Cette manifestation connaitra la participation d’organisations internationales et des différentes régions du Royaume. Elle s’intéressera particulièrement au rôle des plateformes communautaires et des guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité des pays et de leur aptitude à s’approprier les nouvelles tendances technologiques en s’appuyant notamment sur l’intelligence collaborative et la maturité de la Data et des capacités digitales.

La participation du Forum des transports et logistique de l’OCI au sein de Logismed vise à faciliter et à augmenter les flux des échanges commerciaux, des investissements et des relations de partenariat entre les 57 Etats Membres de l’OCI dont le Maroc, et à mettre en exergue le rôle de la logistique dans l’élargissement des horizons de croissance économique et d’intégration intra-OCI.

Enfin, la 4éme édition des trophées marocains de la logistique « Moroccan Logistics Awards », organisée par l’AMDL récompensera le Projet logistique de l’année, le Projet «Green Logistics» de l’année, le Professionnel de l’année, et pour la 1ère fois, un nouveau prix sera décerné à la Start-up de l’année. La liste des lauréats des MLA sera dévoilée lors d’une cérémonie qui sera organisée le jeudi 11 avril 2019.

Rendez-vous donc du 9 au 11 avril prochain.

H.Z