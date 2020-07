PARTAGER Transport de voyageur: 58 gares routières rouvrent leurs portes

Cinquante-huit gares routières ont rouvert sur un total de 68 et 113 sociétés de transport de voyageurs ont repris leur activité depuis le 26 juin et jusqu’au 4 juillet 2020, selon les statistiques du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Ces sociétés de transport qui ont repris leur activité ont en effet réalisé plus de 470 départs, précise le ministère dans un communiqué consacré à la reprise progressive des activités du transport en commun de voyageurs.

Pour une meilleure reprise des activités du transport en commun de personnes (transport public de voyageurs, transport mixte, transport touristique et transport de personnels) respectant les règles sanitaires émises par les autorités compétentes, le ministère indique avoir préparé deux cahiers des charges pour la prévention des risques de propagation du virus Covid-19, en concertation avec les départements concernés et compte tenu des propositions des représentations professionnelles du secteur.

Par ailleurs et sur instructions du ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, les directeurs régionaux du ministère tiendront des réunions avec les représentations professionnelles du secteur en vue de s’enquérir des contraintes objectives entravant le déploiement des dispositions contenues dans les cahiers des charges et d’examiner les propositions formulées par les professionnels qui permettraient d’aboutir à une reprise rapide dans le respects des règles sanitaires dictées par les autorités.

Dans ce contexte, le ministère a salué l’ensemble des opérateurs du transport « qui se sont engagés avec responsabilité et citoyenneté dans la mise en œuvre desdites mesures sanitaires pour une reprise des activités, tout en exhortant les autres professionnels du secteur à faire de même ».

LNT avec Map