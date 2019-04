PARTAGER Trafic de drogues : Gros coup de filet à Casablanca

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ), relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), est parvenu, lundi et mardi, grâce à une bonne exploitation des informations précises fournies par les services de la DGST et suite aux opérations de suivi et de surveillance, à avorter une opération de trafic de drogues et à arrêter le chef du réseau et six suspects, au niveau de l’avenue « Ambassadeur Ben Aicha » à Casablanca .

Le BCIJ a ainsi saisi une importante quantité de chira estimée à environ 7 tonnes, qui était chargée à bord d’un camion de transport de marchandises et de deux voitures utilitaires, indique un communiqué du Bureau central, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de lutte contre le crime organisé notamment le trafic international de drogues et les effets néfastes de ce fléau sur la société. Le communiqué fait état de la saisie également d’une somme d’argent estimée à 204.630 DH, notant que les premières constatations ont révélé que l’emballage de la drogue de manière à garantir son étanchéité démontre que la drogue était destinée au trafic par voie maritime et que l’existence de 8 marques distinctives sur la cargaison saisie renvoie à l’implication de plusieurs trafiquants dans cette opération.

Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent afin de démanteler ce réseau criminel, d’identifier les autres complices dans ce trafic et de déterminer ses ramifications au Maroc et ses liens éventuels avec des réseaux criminels internationaux, souligne le communiqué.

LNT avec Map