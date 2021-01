Les éléments de la brigade criminelle préfectorale de Casablanca sont parvenus, vendredi, sur la base d’informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à interpeller cinq individus pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de cocaïne. Quatre des suspects ont été appréhendés à l’intérieur d’une maison au quartier « La Gironde » à Casablanca, tandis que le cinquième a été interpelé à bord d’un véhicule à quatre roues motrices pendant qu’il venait chercher une quantité de cocaïne, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie d’un kilogramme et 480 grammes (1,48 kg) de cocaïne, en plus d’un morceau de chira, de téléphones portables, de deux balances électriques et d’une somme d’argent soupçonnée provenir de cette activité criminelle. Les mis en cause, dont deux femmes et une personne recherchée au niveau national dans des affaires de drogue, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la brigade criminelle préfectorale sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer l’ensemble des ramifications et liens éventuels de ce réseau criminel, précise la même source. Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires intenses et conjointes entre les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic de drogue et de psychotropes, conclut la DGSN.

LNT avec CdP

Partagez cet article :