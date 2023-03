Les aéroports du Royaume ont enregistré en 2022 un taux de récupération du trafic passagers de 82 % par rapport à 2019, selon l’Office national des aéroports (ONDA).

Depuis la réouverture des frontières le 7 février 2022, le trafic aérien de l’année 2022 a enregistré un taux de récupération du trafic passagers de 82% par rapport à 2019, soit environ 20.5 millions de passagers, indique l’Office dans un communiqué rendu public à l’issue de son Conseil d’administration, tenu sous le signe de la reprise et de la performance.

Ce Conseil d’Administration, présidé par le ministre du Transport et de la Logistique, Mohammed Abdeljalil, a été consacré principalement à l’examen du budget de l’exercice 2023 et à la présentation du bilan d’activité au titre de l’année 2022.

S’exprimant à cette occasion, le ministre a rappelé l’importance du secteur du transport aérien et son impact sur le développement économique, social et touristique du Royaume, tout en saluant l’importante résilience du secteur, soutenue par l’agilité dont a fait preuve l’ONDA.

Par ailleurs, l’Office a réussi, durant l’année 2022, à rétablir ses équilibres financiers après les deux années de crise liée au COVID 19 et à améliorer sa capacité d’autofinancement, souligne la même source.

Le Conseil a approuvé un budget ambitieux de 4,8 milliards de dirhams, qui prévoit la poursuite des travaux au niveau des aéroports de Rabat-Salé et de Tétouan et le lancement des études architecturales et techniques pour des projets d’extension futures de plusieurs plateformes aéroportuaires (Casablanca- Mohammed V, Marrakech- Menara, Tanger-Ibn Batouta, Agadir- Al Massira et Dakhla).

Ensuite, le Conseil a approuvé les investissements relatifs à la navigation aérienne (la construction de nouvelles tours de contrôle, le développement des infrastructures aéronautiques de plusieurs aéroports et la modernisation des équipements) et ce, conformément aux normes internationales applicables.

Par ailleurs, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ONDA pour la consécration de l’Aéroport Mohammed V par trois prix au titre de l’année 2022, par le Conseil International des Aéroports (ACI), à savoir le Meilleur aéroport africain en 2022 (dans sa catégorie 5 et 15 millions de passagers), l’Aéroport ayant le personnel le plus dévoué d’Afrique et l’Aéroport d’Afrique où le parcours est le plus facile.

Le Conseil d’Administration s’est renforcé par de nouveaux membres à savoir le directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des contributions de l’Etat, et du secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.

