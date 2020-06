PARTAGER Tous nos vœux de rétablissement à Sa Majesté le Roi

Selon un communiqué de l’équipe médicale composée de Dr Abdelaziz Maouni, Dr Olivier Thomas, Dr Olivier Dubourg, Dr Ali Chaib, Dr Lahcen Belyamani, le Roi Mohammed VI a subi avec succès une intervention ce dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal de Rabat.

Le Souverain avait présenté une récidive du trouble du rythme cardiaque type flutter auriculaire sur cœur sain.

Ses médecins ont préconisé une ablation complémentaire par radiofréquence, qui a eu lieu ce dimanche 14 juin à la clinique du Palais Royal de Rabat.

L’intervention s’est soldée par un succès complet, à l’instar de l’intervention précédente réalisée le 26 février 2018 à Paris, avec restauration du rythme cardiaque normal, selon le communiqué.

La Nouvelle Tribune et www.lnt.ma saluent la réussite de l’intervention chirurgicale subie par SM le Roi et souhaitent à notre Souverain, avec déférence et respect, un plein et rapide rétablissement.

LNT