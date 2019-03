PARTAGER Tourisme : Marrakech et Agadir, locomotives du secteur en 2018

Un total de 12,3 millions de touristes ont visité le Maroc l’année dernière, en progression de 8,3% par rapport à 2017 (+14% pour les touristes étrangers et +2% pour les Marocains résidant à l’étranger), selon l’Observatoire du tourisme.

Les principaux marchés émetteurs ont affiché une hausse en termes d’arrivées en 2018, en particulier, l’Italie et l’Allemagne (+15% et +10% respectivement), suivis de la France et l’Espagne (+8% et +6% respectivement), précise l’observatoire dans une note sur les statistiques du tourisme au Maroc pour décembre 2018.

Ladite note fait également état d’une évolution des nuitées totales réalisées dans les établissements d’hébergement touristique classés de 8,4% durant l’année écoulée (+12% pour les touristes non-résidents et +1% pour les résidents), relève la même source, notant que les deux pôles touristiques Marrakech et Agadir ont généré à eux seuls 60% des nuitées totales à fin décembre 2018.

Ces deux destinations, précise l’observatoire, ont affiché des hausses respectives de 10% et 8%, tandis que les autres destinations ont signé de bonnes performances, en particulier, Fès (+16%), Rabat (+10%) et Tanger (+9%).

Par ailleurs, la consommation intérieure, qui comprend celle du tourisme récepteur (touristes non résidents: étrangers et MRE en visite au Maroc) et du tourisme interne (touristes résidents séjournant au Maroc en dehors de leur environnement habituel), est estimée à 131,7 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 6% par rapport à 2017, indique la note.

Elle est composée des recettes totales en devises générées par le tourisme récepteur (estimées à 90,7 MMDH, dont 73,15 MMDH des recettes voyages) et des recettes générées par le tourisme interne (41 MMDH).

Pour le seul mois de décembre 2018, les données communiquées par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) font ressortir que le nombre d’arrivées des touristes aux postes frontières a connu une progression de 6% par rapport à décembre 2017 (+8% pour les TES et +3% pour les MRE), indique l’observatoire, précisant que les principaux marchés émetteurs ont enregistré des résultats positifs, en particulier les États-Unis (+15%), l’Italie et l’Allemagne (+9%), suivis de la France (+5%), l’Espagne (+3%) et la Hollande (+3%).

Parallèlement, selon les données des professionnels de l’hébergement touristique, le volume des nuitées dans les établissements classés a affiché une hausse de 8% en décembre 2018 (+10% pour les touristes non‐résidents et +4% pour les résidents), fait savoir la même source, ajoutant que les destinations de Marrakech et Agadir ont affiché des hausses de 15% et 6% en termes de nuitées, suivies par Tanger (8%) et Fès (4%).

En revanche, Rabat a accusé un recul de 2%, tandis que les nuitées à Casablanca ont stagné.

LNT avec MAP