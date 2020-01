PARTAGER Tourisme : L’ONMT en force au FITUR de Madrid

L’ONMT prend part à la 40ème édition de la Foire internationale du tourisme (FITUR-2020) qui a ouvert ses portes mercredi au parc des expositions de Madrid (IFEMA). La délégation marocaine est composée de différents professionnels, notamment les représentants des centres régionaux du tourisme (CRT), des chaines hôtelières et des agences de voyage.

Pour l’édition 2020, l’ONMT a déployé le nouveau concept de stand qui traduit ses nouvelles orientations de l’ONMT pour une meilleure mise en valeur des régions, destinations et produits avec un dispositif entièrement digitalisé, un design complètement repensé mais toujours dans le respect de la tradition et l’authenticité marocaine.

L’objectif de la participation de l’ONMT et ses 27 co-exposants est de consolider les partenariats noués avec l’industrie touristique espagnole et identifier de nouvelles pistes de collaboration afin d’améliorer le référencement de la destination Maroc et ses différentes régions et ce, pour consolider les flux espagnols et augmenter la part de marché de la destination Maroc sa visibilité. L’Espagne demeure en effet le deuxième marché émetteur de touristes pour la destination Maroc. (21% des Arrivées Post Frontières).

Avec environ 2,5 millions d’arrivées en 2018 (+ 6 % par rapport à 2017), et environ 1.6 millions d’arrivées durant les 8 premiers mois de 2019 (+6% par rapport à 2018), le Maroc dispose encore de marge de progression à partir de différentes régions d’Espagne. Le Maroc maintient d’ailleurs sa position en tant que première destination des Espagnols en dehors de l’Europe.

Les destinations desservies par les vols au départ de l’Espagne sont principalement Casablanca (32%), Marrakech (28%), Tanger (17%) suivis de Fès (6%), Rabat (6%), et Nador (4%).

A rappeler que l’ONMT prévoit l’ouverture de 9 nouvelles connexions aériennes entre le marché espagnol et la destination Maroc pour la saison été 2020, ce qui permettra d’activer de nouvelles poches de croissance.

