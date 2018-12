PARTAGER Tourisme : Laaraj souligne l’importance du culturel

Le tourisme culturel est un pilier essentiel de l’offre touristique nationale et un levier important pour promouvoir le patrimoine culturel matériel et immatériel, a affirmé, samedi à Marrakech, le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laaraj.

Un communiqué du ministère de la Culture et de la communication indique que M. Laaraj, qui intervenait à l’ouverture du congrès annuel de la Fédération internationale des journalistes et écrivains de tourisme (FIJET), a souligné la corrélation qui existe entre la culture et le tourisme tant au niveau national qu’international ainsi que le rôle central que jouent les médias en matière d’accompagnement de la gestion du patrimoine.

M. Laaraj qui a également mis en relief l’importance de valoriser le patrimoine culturel et de préserver les sites historiques en tant qu’espaces de rencontres pour les cultures et les civilisations, a appelé à cette occasion à fédérer et à intensifier les efforts pour promouvoir la littérature touristique, ainsi que le tourisme et la culture et à oeuvrer pour le renforcement de la place du tourisme culturel et l’ancrage de la culture du tourisme.

Il a en outre fait observer que le ministère de la Culture et de la communication a franchi d’importantes étapes en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel à travers la mise en oeuvre d’un plan d’action qui accorde une place de choix à la valorisation du patrimoine culturel, et ce, en application des dispositions de la Constitution qui insiste sur la nécessité de préserver le patrimoine matériel et immatériel du Royaume.

Ce plan d’action, qui s’appuie sur l’inventaire, l’enregistrement, la classification et la restauration du patrimoine culturel en vue de le préserver, accorde un intérêt particulier aux dimensions civilisationnelle et de développement du patrimoine en tant que secteur productif qui contribue dans le cycle économique d’une part, et qui fait de la culture une locomotive de développement d’autre part, a-t-il ajouté.

Le ministre a aussi mis en avant l’importance d’assurer une bonne gouvernance du patrimoine en améliorant le rendement des monuments et des sites historiques, tout en soulignant le rôle des écrivains et des chercheurs dans le domaine du tourisme en matière de promotion des industries culturelles et touristiques, de consécration du tourisme en tant que pratique culturelle, et de préservation du patrimoine culturel et de la mémoire civilisationnelle du pays.

LNT avec MAP