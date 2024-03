Fès, classée patrimoine mondial de l’UNESCO et destination de choix pour des dizaines de milliers de touristes nationaux et étrangers, compte 183 Etablissements d’Hébergements Touristiques Classés (EHTC), selon le Centre Régional de l’Investissement (CRI) de Fès-Meknès.

Parmi ces unités (hôtels classiques, résidences touristiques et maisons d’hôte) qui totalisent 9.865 lits classés, figurent six hôtels de catégorie 5 étoiles d’une capacité litière de 2290, d’après les indicateurs du secteur pour l’année 2023.

Ces unités font partie de près de 400 établissements d’hébergement touristique classés, toutes catégories confondues, que compte la région Fès-Meknès.

La capacité d’accueil de ces unités, qui se répartissent sur les neuf préfectures et provinces que compte la région, avoisine les 20.000 lits.

Fès-Meknès a œuvré à la consolidation de son statut de troisième pôle touristique majeur du Maroc, grâce à la politique volontariste imprimée par le Royaume au secteur touristique, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI.

L’attrait de cette région s’est considérablement renforcé grâce à la restauration et à la valorisation de son patrimoine touristique, ainsi qu’à la faveur des programmes dédiés à la réhabilitation des médinas de Fès et de Meknès et d’une vingtaine d’édifices historiques.

Grâce à son positionnement au cœur des échanges économiques nationaux, la région Fès-Meknès figure parmi les huit destinations touristiques identifiées dans le cadre de la Stratégie touristique nationale « Territoire Maroc centre ».

Son ambition est de se positionner comme une destination privilégiée pour les voyageurs en quête de culture, d’histoire et de bien-être, en mettant en avant la complémentarité forte entre les sites de Fès, Meknès et Ifrane.

La région vise également à se démarquer sur le plan international à moyen et long termes (2035) en devenant un véritable moteur de croissance culturelle.

Pour réaliser cet objectif, elle s’inspire de l’essor de la destination « Marrakech », en mettant en avant l’authenticité, l’identité, la découverte du patrimoine et de la culture, ainsi que la qualité de l’hébergement et de la restauration.

La ville de Fès, chef-lieu de la région, continue de jouer le rôle de locomotive du tourisme régional en comptant sur la diversité de son potentiel patrimonial, humain et naturel. Son médina est considérée comme l’une des villes historiques les plus vastes et les mieux conservées du monde arabo-musulman.

