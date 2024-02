La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, s’est entretenue, lundi au Caire, avec le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Ahmed lssa, sur le renforcement de la coopération entre les acteurs touristiques des deux pays. Lors de cette rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Ait Ouali, les deux parties se sont félicitées des liens de coopération et d’amitié unissant le Maroc et l’Égypte et ont exploré les différentes pistes de coopération dans le domaine touristique.

L’accent a été également mis sur la promotion, l’investissement et le développement des produits balnéaires.

Compte tenu des bonnes performances touristiques respectives des deux pays qui les placent en tête du continent africain, les deux ministres ont aussi discuté des efforts conjoints et complémentaires qui permettraient aux deux pays de se hisser parmi les plus grandes destinations mondiales.

Mme Ammor a ensuite visité plusieurs projets touristiques à Hurghada, Al Gouna et Sharm El Sheikh, et a rencontré, dans ce cadre, des acteurs du secteur privé égyptien, ainsi que des institutionnels pour échanger sur l’expérience égyptienne en matière du tourisme balnéaire.

Accompagnée du Directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, la ministre a insisté sur le momentum exceptionnel que vit le Maroc dans le secteur du tourisme, réitérant l’engagement du gouvernement marocain à soutenir les partenariats permettant l’accélération du développement du tourisme dans le pays, afin d’atteindre l’objectif ambitieux de 26 millions d’arrivées de touristes à horizon 2030.

LNT avec Map

