La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a appelé à l’élaboration d’un plan d’actions concret dans la perspective des nombreux événements internationaux prévus entre 2025 et 2030, dont la coupe du monde en 2030.

Ce plan d’action doit être axé sur le renforcement des infrastructures touristiques, en phase avec le développement aérien, que ce soit en termes d’augmentation de capacité ou de mise à niveau des établissements existants, l’amélioration de la qualité de service pour répondre aux ambitions du secteur et le renforcement de la formation des jeunes talents, a indiqué Mme Ammor qui présidait une réunion avec la Confédération Nationale du Tourisme (CNT), dans un contexte de performances remarquables du secteur touristique marocain, indique un communiqué du ministère.

Dans ce sens, elle a encouragé les hôteliers à profiter de Cap Hospitality, limité dans le temps, pour accélérer cette mise à niveau, soulignant l’importance de la promotion territoriale pour développer de nouvelles destinations touristiques, au-delà de celles déjà matures, fait savoir la même source.

Selon elle, cette approche vise à diversifier l’offre touristique et à pallier la forte saisonnalité dans certaines régions, permettant ainsi une répartition plus équilibrée des flux touristiques tout au long de l’année et sur l’ensemble du territoire national.

« Nous sommes à un tournant décisif. Le tourisme marocain a prouvé son potentiel avec des résultats exceptionnels, mais les défis à venir, notamment la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, exigent une mobilisation totale. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, nous sommes plus motivés que jamais à accélérer le développement de ce secteur clé », a-t-elle dit.

A cette occasion, elle a souligné la croissance exceptionnelle du secteur, rappelant les chiffres records : 14,6 millions de visiteurs à octobre, 97 milliards de dirhams de recettes en devises, et 24 millions de nuitées (une hausse de 10% par rapport à 2023).

Ainsi, elle s’est félicitée de ces résultats sans précédent, fruit d’une collaboration étroite entre le gouvernement et les professionnels, notant qu’en 2023, le secteur a employé 827.000 personnes, créant ainsi 25.000 nouveaux emplois directs par rapport à 2022.

De son côté, le président de la CNT, Hamid Bentahar, a exprimé sa fierté quant aux résultats obtenus et a salué la synergie exemplaire entre les secteurs public et privé, mettant l’accent sur la réactivité du gouvernement et le déblocage rapide des moyens nécessaires.

Soulignant l’importance d’accélérer les efforts, M. Bentahar a proposé de renforcer le rôle des fédérations comme partenaires clés de cette dynamique.

Il a notamment mis l’accent sur deux priorités, à savoir l’accélération urgente du chantier de la formation et la mise à niveau des établissements hôteliers à travers toutes les régions du Royaume.

« Après l’effort collectif qui a mené à ces résultats remarquables, place à l’accélération collective. La CNT s’engage pleinement à travailler main dans la main avec le Ministère pour développer notre offre, renforcer notre formation et accroître l’attractivité et la compétitivité de notre secteur », a affirmé M.Bentahar.

Les présidents des fédérations et associations métiers présents ont unanimement soutenu les propos de M. Bentahar, exprimant leur satisfaction quant à l’engagement du gouvernement et aux résultats obtenus.

Tout en s’alignant sur les axes prioritaires, les participants ont également soulevé des problématiques spécifiques par corps de métiers ou par région, problématiques qui seront traitées lors de réunions dédiées.

Ont participé à cette réunion le Secrétaire General du Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’economie Sociale et Solidaire, Mohammed Msellek, le Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Achraf Faida, lePrésident de la CNT, Hamid Bentahar, ainsi que les présidents de l’ensemble des fédérations professionnelles du tourisme et des présidents des Conseils Régionaux de tourisme.

LNT avec Map

Partagez cet article :