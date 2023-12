TotalEnergies Marketing Maroc vient d’annoncer la concrétisation d’un partenariat stratégique avec la Fédération Nationale du Transport Touristique (FNTT), le principal représentant du secteur du transport touristique dans le pays, comptant pas moins de 800 membres.

L’objectif de cette collaboration est de renforcer la compétitivité des transporteurs touristiques en leur offrant une solution novatrice et sécurisée, à travers une offre de cartes carburant dédiée.

Ces cartes, disponibles en versions prépayée et postpayée, permettent aux détenteurs d’acquérir carburants, lubrifiants et services au sein des 390 stations TotalEnergies réparties à travers le Maroc. Dotées d’outils de suivi numériques sécurisés, elles offrent une solution sur mesure à tarif préférentiel, permettant aux professionnels du transport touristique de maîtriser leur consommation de carburant, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle tout en promouvant une gestion plus durable des ressources énergétiques.

Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de TotalEnergies Marketing Maroc de jouer un rôle actif dans le développement de l’industrie touristique du pays, reconnaissant les transporteurs comme des acteurs essentiels de ce secteur. Abdesslam Rhnimi, directeur général de TotalEnergies Marketing Maroc, a souligné l’engagement de l’entreprise à soutenir le secteur touristique en facilitant l’accès à des solutions énergétiques innovantes.

De son côté, le président de la FNTT, Mohamed Bamansour, a salué cette initiative, considérant le partenariat avec TotalEnergies Marketing Maroc comme une étape cruciale pour renforcer la position du transport touristique en tant qu’épine dorsale de l’industrie touristique marocaine. Les deux partenaires sont convaincus que cette collaboration contribuera de manière significative à renforcer l’attractivité du Maroc en tant que destination touristique, tout en favorisant la durabilité et la croissance économique. Ensemble, ils aspirent à créer un modèle exemplaire pour d’autres secteurs souhaitant promouvoir la durabilité et l’essor économique.

