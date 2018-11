PARTAGER Total Maroc primée « Service Client de l’année »

Pour sa deuxième édition, l’Élection du Service Client de l’Année, événement indépendant de la relation client, a récompensé les entreprises disposant de la relation client la plus performante, dont Total Maroc élue « Service Client de l’Année » dans la catégorie « Services aux automobilistes ».

« Nous sommes particulièrement fiers de recevoir cette distinction pour la deuxième année consécutive. Ce prix vient récompenser le professionnalisme et l’engagement au quotidien de l’ensemble de nos équipes pour assurer la meilleure qualité de service possible et satisfaire nos clients »explique Jean-Louis Bonenfant, Directeur général de Total Maroc.

L’étude, réalisée par Kantar TNS et Approche Client auprès de 160 personnes pour chacune des entreprises candidates, a pour objectif d’évaluer le plus finement possible la qualité de la relation client. Total Maroc prouve ainsi une nouvelle fois sa capacité à associer qualité produit et excellence de la relation client.

« La relation client fait partie de notre culture d’entreprise. Elle est au cœur des préoccupations des équipes de Total Maroc, tant de celles en contact direct avec nos clients que des équipes » support » qui les accompagnent. Et dans un marché en pleine mutation comme le nôtre, elle constitue un facteur essentiel de différenciation »ajoute Jean-Louis Bonenfant.

LNT avec CdP