Total Maroc affiche des résultats en forte progression en 2017

Dans la lignée des résultats affichés au premier semestre 2017, Total Maroc continue sur sa lancée et affiche des réalisations annuelles en forte progression, commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

A l’occasion de la publication des résultats 2017 de la filiale marocaine du géant pétrolier français Total, les analystes financiers mettent en avant une appréciation de 15% du résultat net part du Groupe (RNPG) de Total Maroc à 1,03 MMDH, pour une marge nette en retrait de 0,8 point à 10,4%. Cette évolution intègre un résultat financier, qui atténue son déficit à -18,8 millions de dirhams (MDH), contre -30,7 MDH en 2016, suite principalement à la baisse des charges d’intérêts, ont-ils expliqué.

Pour sa part, le CA consolidé ressort en progression de 23,4% à 9,91 MMDH, profitant de la poursuite de son programme d’investissement soutenu (enveloppe de 482 MDH en 2017), ainsi que de la combinaison d’un effet prix et d’un effet volumes, relève la même source. Les volumes écoulés ont, ainsi, cru de 6,6% à 1.444 KT (+5,4% pour l’activité GPL, +8,6% pour l’activité lubrifiants et +28,2% pour l’activité aviation), grâce notamment à la création de nouveaux points de ventes (portant le réseau à 311 stations actives à fin décembre), la rénovation et la modernisation du réseau existant ainsi que l’acquisition de bouteilles de GPL, a-t-elle noté.

Dans une moindre mesure, le résultat d’exploitation (REX) de la société se hisse de 10,1% à 1,30 MMDH, suite à la hausse du poids des achats de marchandises dans le CA (hausse des prix du pétrole par rapport à 2016), qui passe de 72,4% en 2016 à 75,7% en 2017. Son niveau ressort ainsi supérieur à nos prévisions de 1,24 MMDH du fait du niveau d’activité plus soutenu que celui attendu. Par conséquent, la marge opérationnelle recule de 1,6 point à 13,1%, a-t-elle ajouté.

Sur le plan bilanciel, le fonds de roulement (FR) du Groupe renoue avec le vert à 361,4 MDH (contre -263,3 MDH), suite principalement au renforcement du passif non courant de 58,7% (renforcement des réserves + nouvelle dette non courante de 315,4 MDH),

L’excédent en roulement (EFR) s’établit, lui, à 247,6 MDH, contre un BFR de 40,9 MDH en 2106, grâce à l’amélioration des conditions d’approvisionnement (hausse des dettes fournisseurs dues vraisemblablement à de meilleurs délais obtenus). Par conséquent, la trésorerie nette (TN) ressort positive à 608,9 MDH, contre une TN négative une année auparavant à -304,2 MDH.

Au niveau de la dette, Total Maroc affiche une situation de désendettement, avec une dette nette négative de -293,6 MDH (contre une dette nette de 304,2 MDH en 2016), profitant principalement de l’amélioration de la trésorerie nette. Au volet des perspectives, le Groupe Total Maroc escompte poursuivre son programme d’investissement visant notamment à développer son réseau ainsi que ses infrastructures logistiques.

Le Groupe devrait également maintenir sa stratégie de développement de produits innovants et de services à forte valeur ajoutée ainsi que le déploiement de sa nouvelle identité visuelle (270 stations aux nouvelles couleurs à fin décembre 2017). Compte tenu de ces résultats, le Conseil d’Administration de Total Maroc a décidé de proposer à la prochaine AGO, devant se tenir le 2 mai 2018, la distribution d’un dividende par action (DPA) de 56 dirhams, contre 50 dirhams en 2016.

Sur la base du cours en bourse de 1.927 dirhams observé en date du 28 mars, la valeur présente un taux de rendement de 2,9%.

LNT avec Map