Total lance l'édition 2018 du ''Challenge Startupper de l'Année''

Après une première édition lancée en 2015 dans plus de 30 pays d’Afrique, Total renouvelle en 2018 le Challenge Startupper de l’Année dans près de 40 pays du continent. Cette édition soutiendra et récompensera, comme lors de la première édition, de jeunes entrepreneurs locaux ayant un projet ou une entreprise créée depuis moins de 2 ans, quel que soit le secteur d’activité.

Et dans chaque pays africain participant, un jury local composé d’experts Total, de personnes issues du monde des startups, de responsables d’entreprises et d’acteurs locaux de la vie sociétale, sélectionnera trois gagnants, explique-t-on auprès de Total Maroc, notant que les projets seront évalués au regard de trois critères : le caractère innovant, l’impact social et sociétal, la faisabilité et le potentiel de développement. Chaque gagnant remportera le label ‘‘ Startupper de l’Année par Total’’ et pourra bénéficier d’une aide matérielle, d’un accompagnement professionnel et d’une campagne de communication à même de donner de la visibilité à son projet. Pour cette année, les organisateurs ont prévu une nouveauté, à savoir un ‘‘Coup de Coeur Féminin’’ par pays. L’objectif, selon Total Maroc, est de soutenir les femmes entrepreneurs et les encourager à participer en plus grand nombre au Challenge Startupper. A rappeler que lors de la première édition au Maroc, Total Maroc avait récompensé trois jeunes créateurs d’entreprise.

HZ