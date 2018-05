[Top] Les 15 plus grands innovateurs de tous les temps : Jacques Fresco (15ème)

par Omar Amrani |







Message à l’adresse de nos lecteurs :

« Bienvenue dans la nouvelle rubrique [Top] de Chroniques du Futur !

Par définition, un « classement top » qui est personnel est subjectif ! Il reflète avant tout le point de vue de son auteur. Celui-ci est donc discutable et peut être évidemment remis en question !

Les éléments constitutifs de ces classements méritant d’être mis en valeur, vos commentaires et suggestions sur les réseaux sociaux peuvent grandement contribuer à débattre justement sur la pertinence de leur contenu !

A bon entendeur ;) «

Nous ouvrons cette nouvelle rubrique avec le « Top 15 des plus grands Innovateurs de tous les temps ! »

Pour établir ce classement, une pondération a été effectuée selon 4 critères :

Impact : quel impact a eu cet innovateur sur le monde ? Quantité : combien d’innovations a-il à son actif ? Pérennité : combien de temps ses innovations ont-elles perduré ? Altruisme/Ethique : voulait-il gagner le plus d’argent possible ou aider le maximum de personnes avec ses innovations? à quel point a-il respecté les règles d’éthique et de morale pour diffuser ses innovations ?

Bonne lecture ! ;)

15. Jacques Fresco : Le Léonard De Vinci des temps modernes !

Époque : (1916- 2017)

Profession : Ingénieur de structures, architecte, designer, urbaniste, sociologue, éducateur, philosophe et futuriste

Principales innovations : Economie basée sur les ressources – Projet Venus – Trend Home – Technologie 3D sans lunettes – Soucoupe Volante

Principales Qualités : Humaniste et Philanthrope – Éternel Curieux – Créatif

Principales distinctions et prix: Prix ONU pour le design citadin – Exposition de toutes ses oeuvres dans le Baker Museum

Citations ou phrase célèbres :

“Un jour, quelqu’un m’a demandé : Tu es un homme intelligent ! pourquoi tu n’es pas riche ? Je lui ai répondu : Tu es un homme riche ! Pourquoi tu n’es pas intelligent ? ”

“Aujourd’hui, les avancées scientifiques et technologiques nous permettent de produire suffisamment de biens et de produits pour tout le monde. Malheureusement, nos systèmes socio-économiques, eux, n’ont pas connu d’avancée ! Ils sont complètement dépassés et inadaptés aux nouveaux enjeux et défis planétaires !

“ Si nous voulons vraiment mettre un terme aux problèmes environnementaux et sociaux de notre monde, nous devrions déclarer la Terre comme un héritage commun à tous ses habitants !”

« Il faut appliquer la méthode scientifique et les résultats et enseignements des sciences pour établir un nouveau système socio-économique ! »

Qui est Jacques Fesco ?

Peu de personnes connaissent le nom de Jacques Fresco !

Pourtant, cet américain d’origine turc installé à Venus en Floride est, selon nos critères, le 15ème plus grand innovateur de tous les temps !

Pourquoi ? tout simplement parce qu’il a pensé, conçu et agi toute sa vie exactement de la même manière que Léonard De Vinci, le plus grand des innovateurs !

En effet, tout comme son illustre prédécesseur, Jacques Fresco est un autodidacte qui a exercé de très nombreuses professions et métiers par pure passion !

Constamment en révolte contre les guerres et l’injustice sévissant dans le monde, Jacques Fresco a travaillé toute sa vie pour essayer d’améliorer la condition humaine.

1. Impact

Sa principale innovation, le concept d’économie basée sur les ressources (EBR) qu’il a reproduit dans la ville de Venus en Floride, est un modèle avant-gardiste d’une réorganisation sociale mondiale qui met l’humain et sa planète au centre d’un écosystème techno-scientifique de production et de répartition équitable des richesses !

Voici une petite vidéo qui présente ce concept futuriste :

Malheureusement, ce concept n’a pas encore trouvé suffisamment d’appui politique pour vraiment être testé à l’échelle d’un pays.

Un article spécial sur le projet venus (sa plus grande réalisation/innovation qui est une micro représentation de l’EBR) sera consacré pour mieux comprendre sa vision pour l’humanité !

L’impact de son travail sur l’EBR ne pourra donc être vraiment mesuré à sa juste valeur qu’avant plusieurs années…

IMPACT SCORE : 3/5

2. Quantité

Jacques Fresco fut un inventeur et un créatif prolifique.

Tout comme Leonard De Vinci, il a développé beaucoup d’idées et possède à son actif plusieurs inventions qui étaient malheureusement beaucoup trop en en avance sur leur temps !

Voici une petite liste de quelques unes de ses plus importantes réalisations :

Trend Home (1940)

Jacques Fresco fut l’inventeur de la maison en préfabriqué !

Une maison connue sous le nom de « Trend Home », moderne et fonctionnelle, à bas coût, composée de matériaux tout en verre-aluminium, et qui avait une surface optimisée pour une petite famille de 84,4 m2 et en 21 morceaux.

Cette maison, produite en masse durant la seconde guerre mondiale, avait la particularité de pouvoir être érigée par seulement une dizaine d’hommes et en un temps record de 8 heures !

Soucoupe volante (1935)

Les soucoupes volantes ne sont pas des engins venus de planètes lointaines mais une invention du designer Jacques Fresco !

En effet, durant les années 30, Fresco avait travaillé chez Douglas Aircraft.

Ses idées de vaisseau en forme de disque impliquaient un fonctionnement par jets ou lanceurs, et elles intéressaient donc l’industrie de l’aviation en un temps où les constructions expérimentales étaient en cours…

Technologie 3D sans lunettes (1949)

L’inventeur de la 3 D sans lunettes c’est aussi lui !

En 1949, Fresco fut en effet le premier à être chargé par les producteurs d’Hollywood Jack Moss et Irving Yergin de développer une technologie permettant de visualiser des images en trois dimensions sans faire usage de lunettes !

La technologie développée était faite à la fois pour les salles de cinéma et pour la télévision de salon.

Tout à fait nouvelle de par sa simplicité, elle était relativement peu chère et ne nécessitait que peu de modifications du système de projection utilisé à l’époque.

Cette technologie avait aussi pour but d’être utilisée par les appareils médicaux à rayon-x et pour la chirurgie.

« Sociocyberneering »

Cette discipline était définie par Jacques Fresco comme « l’application de formes de technologies informatiques les plus sophistiquées pour la gestion des affaires humaines !».

Son but était « de rechercher des solutions alternatives basées sur la conservation d’énergie, la coopération internationale dans tous les domaines sociaux, et le développement d’approches systémiques pour la conception des villes ».

Ce concept scientifique proposé par Jacques Fresco lors des conférences universitaires qu’ils donnaient en 1970 est aujourd’hui plus que d’actualité avec l’avènement de l’intelligence artificielle, du Big Data et des smart cities !

The Venus Project

Pour illustrer ses propos, Fresco fera le design d’une ville circulaire, de deux kilomètres de diamètre connectée de façon radiale à des anneaux concentriques « ressemblant aux rayons d’une roue ».

Au centre du dôme principal se situait un super ordinateur dont la fonction était de centraliser les données du système de gestion pour les opérations de la ville.

Le projet deviendra par la suite « The Venus Project », une micro-société établie à Venus en Floride pour mettre en pratique ce concept.

Un modèle qui semble avoir grandement inspiré les architectes du nouveau siège social d’Apple :

QUANTITE SCORE : 4/5

3. Pérennité

Nous ne pourrons connaître véritablement la perrenité des travaux et inventions que lorsque celles-ci seront reprises et exploitées par les prochaines générations de grands innovateurs…

Ce qui est sûr en revanche, c’est que ses travaux inspirent déjà de nombreuses personnalités dans le monde de la physique comme Paul G. Hewitt, de l’architecture comme Hans-Ulrich Obrist ou encore de la science-fiction comme Forrest J Ackerman et Doug Drexler (le designer de la série culte Star Trek !)

Jacques Fresco a aussi laissé un héritage culturel très riche puisque le mouvement Zeitgeist, (une ONG qui reprend les idées principales du social designer), est aujourd’hui une communauté internationale très active présente sur 70 pays et comptant plusieurs centaines de milliers de membres !

PERRENITE SCORE : 3,5/5

4. Altruisme / Ethique

Jacques Fresco est connu pour avoir eu une conduite et une démarche des plus honnêtes et responsables afin de convaincre le maximum de personnes d’adhérer à ses idées et projets !

Le bien-être des humains était sa préoccupation principale et le travail de pratiquement toute sa vie !

Qualifié d’utopiste par certains et de génie par d’autres, Jacques Fresco, ne laissait personne indifférent !

Sa personnalité atypique de franc parleur et ses idées (trop) disruptives font de lui un innovateur à part entière !

Le New York Time a publié un article-hommage à sa vie, ses travaux et ses nombreuses prédictions sur le futur qui se sont pour la plupart réalisées.

ALTRUISME/ ETHICS SCORE : 5/5

Après pondération, le score global de Jacques Fresco, selon le baromètre de l’innovation de Chroniques du Futur, est de :

Jacques Fresco était un homme d’exception qui a consacré sa vie à essayer de trouver des solutions aux grands problèmes de ce monde.

La plupart de ses propositions et de ses prédictions se sont avérés justes et pertinentes et mis en pratique bien des années après les avoir dévoilées.

Le monde qu’il voulait, un monde de paix, sans frontières et sans argent, utilisant les technologies et la science pour distribuer équitablement les ressources planétaires, a été qualifié par certains d’utopistes ou de naif.

En réponse, Jacques Fresco sortait toujours la même réponse :

« Je voudrais voir la fin de la guerre, de la pauvreté et des souffrances humaines inutiles. Mais cela ne peut pas arriver dans un système monétaire dépassé où les nations les plus riches contrôlent encore la plupart des ressources du monde. Je suis centenaire et j’ai vu au fil des années une répétition constante de la même série d’événements: guerre, pauvreté, récession, boom, crise et guerre à nouveau ! Un système comme l’économie basée sur les ressources peut mettre fin à ce cycle infernal et injuste pour l’humanité ! »

