[Top] Les 15 plus grands innovateurs de tous les temps : Garret Camp, Oscar Salazar et Travis Kalanick (14ème)

Message à l’adresse de nos lecteurs :

« Bienvenue dans la nouvelle rubrique [Top] de Chroniques du Futur !

Par définition, un « classement top » qui est personnel est subjectif ! Il reflète avant tout le point de vue de son auteur. Celui-ci est donc discutable et peut être évidemment remis en question !

Les éléments constitutifs de ces classements méritant d’être mis en valeur, vos commentaires et suggestions sur les réseaux sociaux peuvent grandement contribuer à débattre justement sur la pertinence de leur contenu !

A bon entendeur ;) «

Nous ouvrons cette nouvelle rubrique avec le « Top 15 des plus grands Innovateurs de tous les temps ! »

Pour établir ce classement, une pondération a été effectuée selon 4 critères :

Impact : quel impact a eu cet innovateur sur le monde ? Quantité : combien d’innovations a-il à son actif ? Pérennité : combien de temps ses innovations ont-elles perduré ? Altruisme/Ethique : voulait-il gagner le plus d’argent possible ou aider le maximum de personnes avec ses innovations? à quel point a-il respecté les règles d’éthique et de morale pour diffuser ses innovations ?

Bonne lecture ! ;)

14. Garret Camp, Oscar Salazar et Travis Kalanick : l’uberisation c’est eux !

Époque : (2009- aujourd’hui)

Profession : Serial Entrepreneurs

Principales innovations : Application Uber et l’Ubérisation, phénomène socio-économique qui en découle

Principales Qualités : Ambitieux – Visionnaires – Philanthropes

Principales distinctions et prix: Tech’s best young entrepeneurs (Business Insider) – TR35 top innovators (MIT) – 2013 Tribeca Disruptive Innovation Awards – Time 100 Award comme l’une des personnalités les plus influentes du monde dans la catégorie des scientifiques et des intellectuels – Médaille Niels Bohr à Copenhague – Admis au temple de la renommée d’Internet, dans la catégorie des innovateurs.

Citations ou phrase célèbres :

“ Tout commence par une idée et un travail d’équipe ! – Garett Camp

“ Plus une entreprise grossit et plus il y’aura de personnes impliqués dans les décisions! les décisions prendront alors plus de temps et cela est contraire à la philosophie startup ! 3 co-fondateurs motivés suffisent ! – Garett Camp

“Uber combine l’efficacité à l’élégance ! C’est pour ça que j’achète un iphone à la place d’un téléphone classique, que je vais à un bon restaurant et que je paye un peu plus cher! C’est pour la qualité de l’expérience !” – Travis Kalanick

Qui sont Garret Camp, Oscar Salazar et Travis Kalanick ?

Ces 3 jeunes amis sont tous des « serial entrepeneurs » à succès !

Ils se sont fait connaître auprès du grand public pour avoir co-fondé ensemble la fameuse application Uber !

Mais bien avant et après ce succès planétaire, ils ont crée chacun plusieurs startups à succès valant des millions de dollars et dont les produits et services continuent d’influer la vie de millions de personnes à travers le monde !

1. Impact

Uber, leur fameuse application mobile, a tout simplement disrupté le marché des transports en ville !

Son succès phénoménal à l’échelle du monde entier a permis de mettre la lumière sur un nouveau phénomène socio-économique que les analystes appelleront justement “l’ubérisation” !

L’ubérisation est le fait de mettre en relation des offreurs et des demandeurs d’actifs pour l’échange de biens et de services via une plateforme numérique (en général une application mobile) !

Il existe aujourd’hui tellement d’applications et de startups qui utilisent ce concept qu’un Observatoire de l’ubérisation les recensant toutes a vu le jour.

IMPACT SCORE : 4,25/5

2. Quantité

Au delà de leur fameuse application uber, voici une petite liste de quelques unes de leurs startups/solutions innovantes :

StumbleUpon (2002 à aujourd’hui)

Première plateforme gratuite permettant de découvrir des page web en fonction des intérêts, des habitudes de navigation des internautes ainsi que des commentaires des autres utilisateurs via un système de recommandations pionnier.

La plateforme sera revendue à Ebay pour 75 millions de dollars en 2007 puis racheté encore par son fondateur Garett Camp en 2015.

En Avril 2012, StumbleUpon annonçait qu’il avait plus de 25 millions d’utilisateurs enregistrés à son service.

De très nombreuses applications et navigateurs intègrent cette solution qui existe encore aujourd’hui et qui a évolué comme un outil de marketing puissant pour les marques.

Citivox (2010)

Oscar Salazar a crée cette plateforme qui utilise une technologie permettant aux organisations non gouvernementales et aux individus de surveiller et de signaler les problèmes de fraude électorale, de criminalité et d’infrastructure au Mexique, son pays natal.

Startup opérant dans le domaine de la santé et de la télémédecine dont la solution innovante permet de relier les patients avec des fournisseurs de soins de haute qualité.

Grâce à une interface de messagerie conviviale (user-friendly) pilotée par de l’inteligence artificielle, Pager guide les patients vers les points de service les plus pratiques et les relie immédiatement et de manière transparente aux fournisseurs via des consultations vidéo ou des rendez-vous programmés avec les médecins de soins primaires.

QUANTITE SCORE : 4/5

3. Pérennité

De très nombreuses startups utilisent aujourd’hui le modèle d’affaires de Uber.

Il existe même un observatoire pour recenser tous les concepts utilisant ce modèle économique aujourd’hui !

Dans un monde où l’économie collaborative et de partage est en pleine croissance où l’acquisition de biens cède progressivement la place à l’usage ponctuel ou locatif, l’ubérisation peut certainement encore exister pour un certain temps surtout si la blockchain vient sécuriser les processus applicatifs !

Aujourd’hui, la startup Uber continue d’innover en exploitant le potentiel des nouvelles technologies.

C’est ainsi qu’elle a développé des services utilisant les voitures et camions autonomes et bientôt « Elevate », un nouveau service de taxi aériens urbains qui sera déployé en 2020 à Dubai, Dallas et Los Angeles.

PERRENITE SCORE : 4,25/5

4. Altruisme / Ethique

Les 3 innovateurs cités dans cet article sont tous milliardaires (Garett est le 3ème canadien le plus riche, Travis Kalanick a été classé 115 personne la plus riche selon Forbes) mais la plupart sont aujourd’hui dans une logique de « Give-Back« .

Oscar Salazar siège aux conseils d’administration de nombreuses organisations non gouvernementales, et s’implique également dans plusieurs activités philanthropiques dans le domaine de l’éducation, de la lutte contre l’extrême pauvreté et de l’égalité des sexes dans le monde entier.

De son côté, Garett Camp, dans son blog personnel, évoque régulièrement ses voyages humanitaires comme celui qu’il effectue au Kenya, où il aide des personnes vivant sans accès aux services de base tels que l’eau potable, la nourriture et l’électricité.

Travis Kalanik, le plus exposé médiatiquement des 3 co-fondateurs, est malheureusement impliqué dans de nombreuses polémiques et controverses (fraude fiscale, harcélement sexuel, insulte de ses propres employés, etc.).

Les médias ont fait ressortir plusieurs histoires louches sur lui et le pousseront à démissionner de son poste de patron d’Uber en juin 2017 !, ce qui a malheureusement terni l’image de l’entreprise, qui est déjà accusée de plusieurs pratiques non ethiques semant ainsi le doute sur les valeurs de ses co-fondateurs… !

ALTRUISME/ ETHICS SCORE : 3/5

Après pondération, le score global de ces 3 serial entrepreneurs, selon le baromètre de l’innovation de Chroniques du Futur, est de :

Malgré les nombreux problèmes et polémiques (l’application est interdite dans de nombreuses villes pour cause de conflits sociaux et de non respect des normes fiscales et juridiques, personnalité sulfureuse et controversée de Travis Kalanik (la vidéo où l’on voit ce dernier se disputer avec l’un des chauffeurs uber a d’ailleurs fait le tour du monde !), les 3 entrepreneurs présents dans ce classement sont de vrais innovateurs qui ont réussi à disrupter le marché de transport sans aucun véhicule en actif !

Avec une simple application, des millions de personnes sont devenus des conducteurs pouvant se faire rémunérer ou des clients pouvant être transportés rapidement et dans des conditions professionnelles. Ce succès planétaire permet à leur entreprise d’être valorisée aujourd’hui à plus de 45 milliards de dollars !

Mais c’est surtout le business model très innovant d’Uber qui a le plus d’impact sur la société en tant que nouveau phénomène socio-économique qui donne plus de pouvoir et d’autonomie à ses utilisateurs et accentue le mouvement collaboratif et de partage à l’échelle de la planète…

à propos de l’auteur :

Omar Amrani est un entrepreneur passionné d’innovation et d’éducation.

Il est coach, formateur et consultant en innovation pour plusieurs structures publiques et privées au Maroc et en Afrique.



Il est aussi intervenant dans l’enseignement supérieur dans différentes écoles et universités à travers ses cours et séminaires “Culture de l’Innovation” et « Culture Scientifique ».

Vous pouvez suivre ses articles sur la page Facebook de son blog Chroniques du futur