Les toiles de Hanane Bouanani exposées à la Fondation Hassan II pour les MRE

Les toiles de l’artiste maroco-belge Hanan Bouanani se dévoileront aux amoureux de l’art à travers l’exposition « Les toiles de dévoilent ». Initié par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, cette exposition aura lieu du 1er au 31 mars prochain, à l’Espace Rivages. Le vernissage aura lieu le jour même, au siège de la Fondation.

L’artiste Hanan Bouanani est lauréate de l’Académie Royale des beaux arts de Liège en Belgique. Toutes les femmes sont les personnages de l’exposition « Les toiles se dévoilent ». Chaque femme, qu’elle soit traditionnelle, moderne, libérée, désemparée, épanouie ou tout simplement amoureuse, raconte sa propre histoire en se fiant à la sincérité de l’artiste qui transmet avec fidélité.

Foncièrement expressionniste, Hanan Bouanani révèle une création influencée par l’art allemand et russe. Résidante en Belgique, terre de sa naissance, l’émigration est pour elle un déracinement puis une implantation en vue d’un partage et d’un enrichissement.

Cette exposition est également une collaboration entre deux artistes, d’une part Hanan Bouanani, artiste-peintre, et d’autre part, Saïd Ben Ali, auteur et écrivain. Les mots et coups de pinceaux se croiseront pour échanger et partager les sensibilités de deux domaines

artistiques différents.

