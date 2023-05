A Casablanca, au niveau de l’école de la deuxième chance à Derb Soltane, Visa a exprimé sa volonté d’apporte son soutien à l’ONG marocaine TIBU Africa, dont la mission est de promouvoir l’intégration sociale des filles mineures résidant dans des centres de protection sociale en leur offrant des opportunités d’éducation et d’activités sportives. Le programme « Girls Can » a pour objectif de stimuler l’entrepreneuriat et d’aider ces jeunes filles à réussir dans leur vie professionnelle et personnelle.

A noter que le programme « Girls Can » propose une formation de six mois aux jeunes pensionnaires des centres de protection sociale de Casablanca, suivie d’un accompagnement pour les aider à décrocher un emploi ou à monter leur propre entreprise. Visa soutiendra TIBU Africa avec une subvention de son programme social impact et assurera le suivi de l’inclusion financière et sociale des participantes.

Le coup d’envoi de ce programme a été donné le samedi 13 mai. À cette occasion, Sami Romdhane, Country Manager de Visa Maroc, a souligné que ce partenariat marque une étape importante pour Visa au Maroc et témoigne de son engagement envers l’inclusion financière et l’autonomisation des femmes.

De son côté, Leila Serhan, Group Country Manager de la région de l’Afrique du Nord, du Levant et du Pakistan (NALP) et Senior Vice-Présidente chez Visa, a dit qu’ ‘‘en collaborant avec des partenaires locaux comme TIBU Africa, nous pouvons créer un réel impact sur la vie de ces jeunes filles et contribuer au développement économique et social du Maroc ».

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président de l’ONG TibuAfrica a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat en notant : « L’éducation et la formation professionnelle sont essentielles pour permettre à ces jeunes filles de s’intégrer dans la société et de devenir des citoyennes à part entière. La matérialisation de ce partenariat de collaboration avec VISA a pour objectif de mutualiser nos ressources et de maximiser notre impact afin de mettre en place des projets et programmes de formations innovantes et adaptées aux besoins spécifiques de ces filles sans éducation, ni emploi, pour les accompagner à acquérir des compétences et des connaissances nécessaires pour réussir leur réintégration ».

H.Z

