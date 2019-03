PARTAGER TIBU : La Caravane nationale de basketball sur les routes marocaines

La Caravane nationale de basketball by « TIBU Maroc » reprend son bâton de pèlerin et repart pour un tour, prévu du 4 au 31 mars, durant lequel elle jettera l’ancre dans 35 villes du Royaume, soit 5 étapes de plus que l’édition précédente. De ce fait, cette 8ème édition constitue, sans conteste, la plus grande caravane de basketball jamais organisée sur le continent africain. Le coup d’envoi du « National TIBU School Tour » #8 a été donné le 4 mars au niveau de Casablanca, pour sillonner les villes du Royaume, avec comme étape finale la ville de Dakhla. « Ce programme va sillonner une trentaine de villes au sein du Royaume pour populariser la pratique du Basketball auprès des jeunes. Nous visons à faire augmenter le nombre de licenciés sportifs au Maroc à travers l’implication de plusieurs clubs et associations sportives des villes ciblées et inspirer les jeunes via notre séminaire axé sur l’entreprenariat social sportif. » déclare Mohamed Amine ZARIAT, le président fondateur de TIBU Maroc.

Pour l’édition 2019, le programme de TIBU Maroc, ONG à but non-lucratif qui n’a eu de cesse d’améliorer ce concept inédit dont elle est génitrice, alliant basketball et développement personnel sur le plan éducatif et celui de l’inclusion sociale, a agrandi la base des bénéficiaires de cet événement phare, dont le nombre avoisinera les 35.000 jeunes. Comme à l’accoutumée, des ateliers de basketball, des jeunes et des concours seront au rendez-vous, assurés par des coachs à l’expertise avérée, dont la mission est d’inculquer aux bénéficiaires, des valeurs qui leur seront utiles dans leur parcours estudiantin, social et familial et, par ricochet, dans leur vie de tous les jours.

A l’image des diverses réalisations pensées et organisées par TIBU Maroc (Basket F’douar, centres TIBU pour le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives, partenariats conclus avec de grandes organisations, etc.), la Caravane nationale de basketball a pour ambition de faire usage de ce sport d’équipe afin de montrer la voie aux jeunes et de susciter une plus grande implication dans leurs études, de leur permettre se projeter dans l’avenir et d’œuvrer pour la concrétisation de leur réussite socioprofessionnelle.

HZ