L’ONG Tibu Africa a lancé, mercredi à Casablanca, la première édition du Forum national de l’Empowerment des filles adolescentes par le sport, sous la thématique “Keep Girls in the Game”.

Initié à l’occasion de la Journée internationale de la fille, célébrée le 11 octobre, cet événement a été marqué par la participation de divers acteurs de l’écosystème du développement par le sport, ainsi que d’une centaine de participantes et bénéficiaires.

“En cette Journée internationale de la fille, nous renouvelons notre engagement à briser les barrières et à créer des opportunités équitables pour toutes les filles, et invitons tous les partenaires, les communautés locales et les acteurs du sport à se joindre à cette initiative cruciale pour un avenir plus inclusif et égalitaire pour toutes les filles, afin qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel”, a indiqué à la presse, Mohamed Amine Zariat, président de l’ONG Tibu Africa.

Selon lui, ce forum est un événement fédérateur visant à promouvoir l’autonomisation des filles et des jeunes femmes, l’égalité des sexes, la confiance en soi et le développement personnel des jeunes filles grâce à leur participation active dans le monde du sport.

Ainsi, au cours de ce forum, plus de 10 activités ont été organisées (Panels, tables rondes, Master classes, Focus groups, foires d’expositions, activités sportives, etc), réunissant plus d’une dizaine d’entrepreneuses et actrices de “changement positif par le sport”.

Rencontrée lors des travaux de ce forum, Aïcha Henriette Ndiaye, première capitaine de l’équipe nationale féminine de football du Sénégal (2002-2005), intervient dans ce forum en tant que coach internationale estampillée KNVB (Fédération Royale Néerlandaise de Football).

Elle a ainsi animé plusieurs ateliers de formation au profit de coachs et ce, dans le cadre de la « Girls CAN Initiative » initiée par Tibu Africa.

“Cette initiative à fort impact social au bénéfice des filles et des femmes issues des quartiers populaires, vise à briser les barrières socio-économiques qui limitent souvent l’accès des filles au sport, en offrant des opportunités d’apprentissage, de mentorat et de développement personnel à travers des programmes sportifs inclusifs”, a expliqué Mme Henriette Ndiaye, une des premières dames à avoir entraîné des hommes dans le championnat masculin, et qui estime que sa mission est “de former des leaders de demain, particulièrement des femmes, parce que le monde du sport a avant tout besoin de leadership”.

Par ailleurs, ce forum a également été l’occasion pour les participants de découvrir de près l’expérience de Bouchra Baibanou, alpiniste qui compte parmi les premières femmes marocaines et arabes à avoir escaladé les plus grands sommets du monde, notamment l’Everest.

“Je suis venue participer à ce forum pour inspirer les jeunes filles, leur montrer que tout est possible par la force du mental, de la volonté et de l’effort et que les stéréotypes et les préjugés sur la place que devrait occuper la femme ne doivent en rien entamer leur motivation”, a relevé Mme Baibanou, également partenaire de Tibu Africa.

Selon les organisateurs, le Forum National de l’Empowerment des filles adolescentes par le sport qui se veut une plateforme de débat, d’échange d’expertises et de conception de solutions innovantes et durables dans le domaine de l’autonomisation de la fille adolescente.

Dans ce sens, le Forum a également permis de présenter des startups socio-sportives innovantes incubées portée par des femmes et qui ont bénéficié d’une formation de 9 mois encadrée par Tibu.

