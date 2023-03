Convaincues de la nécessité d’accompagner les jeunes à libérer leur potentiel et afin de favoriser une meilleure inclusion sociale à travers le sport, Casablanca Events & Animation à travers sa marque WeCasablanca, première marque territoriale au Maroc et véritable outil au service de l’attractivité de la métropole et l’ONG Tibu Africa, leader dans le domaine de l’éducation, de l’autonomisation et de l’inclusion socio-économique des jeunes et des femmes par le sport au Maroc et en Afrique ont signé, mardi, une convention de partenariat au sein des locaux de l’École de la 2ème chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport à Casablanca. Les deux structures renouvellent ainsi leur engagement pour accompagner les jeunes et les femmes à une insertion sociale et professionnelle par le sport tout en préservant le rayonnement d’une image puissante et cohérente de la ville de Casablanca, indique Tibu Africa dans un communiqué.

Signée par le directeur général de la SDL – Casablanca Events & Animation Mohamed Jouahri et Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow et Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa, cette convention a pour objectif, la mise en place d’un cadre qui vise à renforcer les programmes de Tibu Africa axés sur le développement et l’inclusion des jeunes et des femmes par le sport, et d’utiliser le sport comme outil d’empowerment, d’autonomisation et d’employabilité des jeunes dans la ville de Casablanca, ajoute la même source.

« Je suis ravi de renouveler encore une fois notre partenariat avec l’ONG Tibu Africa et de l’accompagner dans ses projets sportifs, sociaux et innovants, les actions de Tibu s’inscrivent parfaitement dans la vision de Casablanca Events & Animation pour la promotion du Sport dans la ville de Casablanca voir au-delà », a notamment déclaré M. Joahri.

« Par le renouvellement de ce partenariat avec Casablanca Events & Animation, nous nous engageons en tant que locomotive nationale du sport pour le développement à mener des programmes innovants, inspirants et à fort impact social auprès de la jeunesse de Casablanca », a indiqué de son côté Mohamed Amine Zariat.

Ce partenariat permet aux deux organisations de mener conjointement un certain nombre d’initiatives à fort impact en faveur des jeunes notamment la participation au Sommet de l’Éducation par le Sport en Afrique en 2023, l’organisation de la semaine de l’emploi des jeunes par le sport, l’accompagnement des programmes des écoles de la 2ème chance et la célébration des jeunes à travers des compétitions de Basketball 3×3.

Par ce partenariat, Casablanca Events & Animations contribue au renforcement de son rôle d’accompagnateur des projets de développement humain, environnemental et social, et à la réitération de ses engagements en tant qu’entreprise citoyenne et responsable auprès des jeunes bénéficiaires des différents programmes de Tibu Africa, conclut le communiqué.

LNT avec MAP

