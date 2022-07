Tibu Africa a organisé, mardi à Casablanca, une série d’activités pour célébrer les filles et les femmes bénéficiaires des différents programmes et initiatives de l’organisation.

Cette célébration organisée au sein des locaux de l’écoles de la 2ème chance – Nouvelle Génération – Orientée Métiers du Sport à Casablanca, Tibu Africa a célébré plusieurs initiatives en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale Néerlandaise de Football (KNVB) à travers le programme World Coaches, l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc et l’association We4She.

À cette occasion, il a été procédé à l’organisation d’une conférence inspirante animée par une délégation composée d’experts de la KNVB – Fédération Royale Néerlandaise de Football et Ambassadrices Internationales du programme World Coaches, sous le thème « Les filles et les femmes dans le sport ».

Les Ambassadrices du programme World Coaches ont partagé avec les jeunes femmes et hommes bénéficiaires du Programme de la deuxième Chance, et les filles ayant bénéficié du programme Girls CAN leurs expériences professionnelles et leurs histoires de vie qui leur ont permis de réaliser leurs rêves et de renforcer leurs capacités à travers le sport.

Les participantes ont également partagé les difficultés et les défis auxquels elles ont été confrontées, notamment en ce qui concerne l’accès aux sports, appelant toutes les filles à avoir confiance en elles et à défendre leurs rêves afin d’atteindre leurs objectifs et de réussir leur carrière.

Dans ce sens, Claudia vd Heiligenberg, Ambassadrice du programme World Coaches, a déclaré que le programme offre aux filles la possibilité de développer leurs capacités et de construire leur personnalité en tant qu’entraîneures.

Dans une déclaration à la MAP, elle a indiqué que le programme leur enseigne également des compétences de vie, notamment en termes de travail en commun et d’auto-développement, dans l’horizon d’acquérir des compétences qui leur permettront de contribuer à leur tour au développement de leurs sociétés, et d’inspirer et aider d’autres filles.

Pour sa part, Mohamed Amine Zariat, président de l’ONG Tibu Africa, a souligné que le sport contribue aujourd’hui de manière conséquente au développement des capacités d’endurance chez les filles et les femmes.

Il a également relevé que Tibu Africa oeuvre avec ses partenaires à la multiplication des initiatives à fort impact social, notamment celles liées au sport, afin d’accompagner les filles dans la création de leurs propres voies vers la réussite personnelle et professionnelle.

Par la même occasion, We4She et Tibu Africa ont signé une convention de partenariat en faveur des jeunes filles en situation de NEET (Not in Employment, Education or Training – ni à l’emploi, ni en enseignement, ni en formation).

Cette convention vise à soutenir les efforts de l’organisation Tibu Africa en matière d’impulsion du capital humain des jeunes filles et d’accompagnement des jeunes à une insertion professionnelle durable, outre d’accompagner les activités et les programmes axés sur l’éducation et l’intégration socioéconomique des filles à travers le sport.

En marge de cette célébration, il a également été procédé à l’inauguration d’un nouveau terrain de Football à Derb Sultan, qui se veut un espace sécurisé et inclusif et qui permettra aux jeunes filles, aux mamans et à la communauté du quartier de bénéficier gratuitement d’un programme axé sur l’éducation par le sport afin de développer les compétences motrices, cognitives et socioaffectives.

LNT avec MAP

