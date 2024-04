L’ONG Tibu Africa et l’entreprise Capgemini Engineering Maroc ont renouvelé, lundi à Casablanca, leur partenariat visant à accompagner les jeunes entrepreneurs dans le développement de startups innovantes centrées sur le sport et les nouvelles technologies.

Modèle d’intégration des approches STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) dans le sport pour renforcer l’innovation sociale, le partenariat stipule un accompagnement ciblé des jeunes entrepreneurs dans le développement de startups centrées sur le sport et les nouvelles technologies. Il est, d’ailleurs, conçu pour valoriser les disciplines STEM à travers le sport, particulièrement au bénéfice des jeunes en situation de handicap.

Intervenant à cette occasion, le président fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, a souligné que « cette collaboration vise à développer des compétences entrepreneuriales et comportementales auprès des jeunes entrepreneurs sportifs, à travers une série de formations et d’activités, notamment un hackathon sur les nouvelles technologies et le sport », notant que plusieurs programmes seront dédiés aux jeunes à mobilité réduite et à ceux inscrits dans les écoles de la seconde chance afin de les insérer dans le marché de travail.

« Ce partenariat démontre notre engagement commun envers le développement socio-économique des jeunes au Maroc, en utilisant le pouvoir transformateur des STEMs, du sport et des nouvelles technologies pour créer un impact positif et durable dans nos communautés », a-t-il expliqué.

Dans ce sens, le président de l’ONG a relevé la détermination des deux acteurs à « catalyser le potentiel des générations montantes et des jeunes entrepreneurs, en les plaçant au cœur d’un modèle qui favorise l’inclusion, l’innovation et l’autonomisation », rappelant que Tibu Africa et Capgemini Engineering Maroc ont accompagné plus de 400 jeunes Casablancais en 2023 en matière des STEM par le sport.

Pour 2024, le partenariat se penchera sur le projet Station N, incubateur de l’innovation sociale par le sport qui vise à soutenir les startups sportives et technologiques, tout en assurant la continuité des projets communs phares, à savoir Tibu Wheelchair Basketball School et l’école de la deuxième chance, a fait savoir M. Zariat.

De son côté, la directrice générale de Capgemini Engineering, Mouna Benazzou, s’est dite fière de renouveler ce partenariat qui dure depuis trois ans, indiquant que cette collaboration a pu réaliser des résultats très importants, d’où la détermination de poursuivre le travail entamé et de se projeter vers de nouvelles perspectives.

« Nous avons pu développer des programmes en faveur des jeunes de tout âge », a-t elle souligné, notant que la première année a porté sur un programme de scolarisation, qui visait à améliorer le niveau des étudiants dans les matières scientifiques alors que la deuxième a ciblé les personnes à mobilité réduite et les bénéficiaires des écoles de la 2ème chance.

Pour cette année, « nous étendons notre partenariat à l’entrepreneuriat social à travers des projets à fort impact technologique et sportif destinés aux jeunes âgés entre 18 et 35 ans », a précisé Mme Benazzou.

Par ailleurs, plusieurs bénéficiaires se sont félicités de l’accompagnement de Tibu Africa et de Capgemini Engineering Maroc, qui leur ont permis de développer plusieurs skills et de s’ouvrir sur de nouveaux horizons, notant qu’à travers cette collaboration fructueuse, ils ont pu découvrir nombre d’opportunités aux niveaux national et international.

LNT avec Map

