PARTAGER Think-tank Al Mountada : Le modèle de Dakhla dans le développement territorial des Provinces du Sud

Al Mountada, think tank indépendant, rassemblant des dirigeants de différents horizons (secteurs privé, public et associatif), a pour but de diffuser des idées en faveur du développement des marocains.

L’approche régionale est une dimension fondamentale de l’activité d’Al Mountada au vu de la singularité de chaque territoire, aussi bien en termes de défis, que de potentialités.

C’est ainsi que, après la conférence de Tanger, se tiendra à Dakhla la troisième table ronde organisée par le think tank, sous le thème de la dynamique de développement territorial des Provinces du Sud, à travers le prisme de la Région de Dakhla Oued-Eddahab.

En effet, la question du développement revient aujourd’hui comme un leitmotiv : nouveau modèle de développement, développement intégré, développement territorial, …

Car le Maroc est dans l’impératif d’une croissance durable, aussi bien pour la population que pour l’environnement, une croissance réductrice d’inégalités entre les plus démunis et les plus nantis ; et la Région de Dakhla Oued-Eddahab ne peut échapper à cet impératif.

Carrefour incontournable entre le Maroc et l’Afrique, la Région regorge de ressources et de potentialités. Le nouveau modèle de développement intégré prévoit un nombre important de projets structurants visant à renforcer les infrastructures, à promouvoir les secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la pêche, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, à développer la qualification de l’élément humain, et à développer la culture dans la région. Le développement d’infrastructures de connectivité est également un axe fondamental avec le projet de voie express Dakhla-Agadir et le projet du port Atlantique, qui comprendra des zones industrielles et logistiques. Ce modèle de développement intégré sera présenté par M. Mohammed Abdellah BOUHJAR, Directeur du CRI de la Région de Dakhla Oued-Eddahab.

La région de Dakhla, aux conditions pédoclimatiques extraordinaires, connaitra la construction d’une usine de dessalement destinée à l’irrigation, alimentée par un parc éolien, et le développement d’un nouveau périmètre agricole de 5 000 ha ; des projets dans l’agriculture destinés aux jeunes promoteurs sont déjà en activité, de même que des projets de valorisation de produits du terroir de la région. Ces points seront abordés par le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, M. Saddiki.

Pour ce qui est de la Pêche, la région est dotée d’un littoral long de 667 km, qui concentre 65% du potentiel halieutique national. Ce littoral offre également à Dakhla des atouts lui permettant d’être une destination touristique attrayante. Les investissements se renforcent ainsi d’année en année ; ce que ne manquera pas de souligner M. Mohammed Lamine HORMATALLAH, Président de la CGEM dans les Provinces du Sud.

Des universitaires et acteurs associatifs apporteront aux échanges le recul académique et l’ancrage local nécessaires à la prise en compte des aspirations légitimes de la population.

LNT avec CdP