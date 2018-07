PARTAGER Theresa May annonce qu’elle dirigera désormais les négociations sur le Brexit

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé mardi qu’elle prenait désormais la direction des négociations sur la sortie de l’UE, jusqu’ici dévolue au ministre du Brexit, qui l’assistera sur ce dossier.

« Il est essentiel que le gouvernement s’organise de la manière la plus efficace pour permettre au Royaume-Uni de sortir de l’Union européenne », a expliqué dans une déclaration écrite au Parlement la dirigeante conservatrice,

« À cette fin, j’apporte quelques modifications dans la répartition des fonctions » au sein du gouvernement, a-t-elle ajouté.

Le ministère du Brexit « continuera de diriger tous les préparatifs du gouvernement » sur la sortie de l’UE et « je dirigerai les négociations avec l’Union européenne », a souligné Theresa May.

La Première ministre ne discutera toutefois pas directement avec le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a précisé au cours d’une audition devant le Parlement son conseiller pour l’UE, Olly Robbins.

« Elle est chargée des négociations, je suis son adjoint », a déclaré le ministre du Brexit Dominic Raab pendant la même audition, soulignant qu’il était « important qu’il y ait une équipe, une chaîne de commandement pour aboutir au meilleur accord ».

L’annonce de ce changement intervient deux semaines après les démissions fracassantes du prédécesseur de M. Raab, David Davis, et du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, deux partisans d’un Brexit sans concession en désaccord avec les orientations de Theresa May qui veut maintenir des liens commerciaux étroits avec l’UE à 27.

Londres et Bruxelles sont censés parvenir à un accord d’ici à octobre pour organiser leur divorce et jeter les bases de leurs relations futures. Mais les Européens s’inquiètent de l’état des discussions et des remises en cause constantes en interne de la stratégie de la Première ministre britannique.

LNT avec Afp