Prévue les 25 et 26 novembre 2023, cette première édition vient donner suite au succès retentissants des événements MarrakechRun, CasablancaRun et RabatRun.

Pour l’organisation, TangerRun est un événement officiel de TheCityRun qui vise à promouvoir la santé et l’adoption d’un mode de vie sain à travers le sport, tout en célébrant la belle ville de Tanger et sa communauté de sportifs.

Et de poursuivre que cet événement comprendra une variété d’activités telles que des courses, des marches, des sorties de jogging, des séances de fitness… organisées par des groupes de coureurs, des coachs sportifs et des champions nationaux. Ces activités se dérouleront dans différents lieux emblématiques de la ville pendant deux jours.

Sur un autre registre, les organisateurs soulignent que TangerRun mettra en avant la beauté de la ville de Tanger ainsi que ses infrastructures sportives accessibles au grand public, comme la corniche de Tanger, le parc Perdicaris, la forêt Rahrah et bien d’autres endroits propices à la pratique du sport. C’est une occasion parfaite pour (re)découvrir ces sites magnifiques tout en participant à un événement sportif enrichissant.

L’événement célébrera également la communauté de sportifs Tangérois, avec la participation de coachs sportifs, de groupes de coureurs/marcheurs et de champions. TangerRun prévoit la participation de plus de 5 000 personnes.

L’inscription est gratuite et ouverte à tous les âges et aptitudes, afin d’encourager le plus grand nombre de personnes à pratiquer du sport, à découvrir les endroits emblématiques de la ville et à rencontrer la communauté de sportifs de Tanger. Le tout sous ce signe : Ensemble, courons vers un avenir plus actif et en bonne santé !

Pour Younes Iraki, organisateur de Tanger Run et promoteur de TheCityRun, TangerRun vise à atteindre plusieurs objectifs et à relever divers enjeux au sein de cette manifestation sportive : « Avant tout, cette initiative vise à encourager la promotion de la santé en incitant à la pratique régulière du sport, favorisant ainsi l’adoption d’un mode de vie sain au sein de la communauté. En parallèle, cet événement se veut être une vitrine pour les infrastructures sportives de la région, tout en offrant la chance à chacun de découvrir les magnifiques sites de la ville, tels que la fameuse corniche de Tanger et les paisibles lieux de Perdicaris. En encourageant la participation de tous, quel que soit l’âge ou le niveau de condition physique, TangerRun contribue à renforcer le sentiment d’inclusion et à créer un sentiment d’appartenance au sein de la communauté sportive ».

H.Z

Partagez cet article :