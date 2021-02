Il s’agit d’une nouvelle plateforme d’e-commerce axée sur l’expérience qui relie les acheteurs en ligne avec des artisans exceptionnels sur certains des marchés les plus intrigants du monde, connectant ainsi l’artisanat marocain au marché international.

Cette entreprise est plus qu’une simple startup B2C qui cible directement les consommateurs, elle considère également ceux d’entre nous qui sont consommés par l’envie de voyager. « The NOPO ne remplace pas les voyages, mais il peut vous connecter à des endroits éloignés et vous donner une impression d’exotisme tout en soutenant les artisans locaux gravement blessés par le manque actuel de tourisme », a expliqué Kelly Breakstone Roth, Co-fondateur et CEO de NOPO.

The NOPO maintient également un processus de sélection minutieux pour assurer une haute qualité des produits artisanaux sur toute la plateforme, visant à devenir une plateforme incontournable pour l’artisanat artistique et authentique et offrant aux artisans une plateforme émouvante et tournée vers l’extérieur.

À travers The NOPO, Roth et son associée Shany Harel consolident l’importance du digital pour promouvoir le secteur de l’artisanat et préserver cet héritage marocain dans un esprit contemporain. Car si de nombreux artisans ont leur propre site, la plupart d’entre eux ne se font presque jamais une vision ou une influence. Ensuite, il y a aussi le problème de disposer d’un paramètre d’expédition et de paiement international viable.

A cet égard, The NOPO a apporté une grande satisfaction aux artisans dont les revenus ont toujours fluctués avec la saisonnalité du tourisme, ce qui était certainement un problème qui nécessitait une solution avant la crise sanitaire et la suspension des voyages touristiques.

Plus de 20% de la main d’œuvre marocaine, soit environ 400.000 artisans, dépendants, entièrement des ventes provenant du tourisme.

Les artisans ont répandu étonnamment positive à plus que le soutien marketing et logistique offert par The NOPO, ils aspiraient également à faire partie d’une communauté d’artisans partageant les mêmes valeurs et les mêmes normes de qualité et de durabilité. The NOPO compte désormais de nouveaux artisans chaque jour, demandant à rejoindre la plateforme.

The NOPO est plus qu’un site d’e-commerce mais aussi un ticket de voyage à travers chaque produit, une rencontre au-delà des frontières et une riche tapisserie d’histoires qui façonnent l’inspiration et la créativité.

De plus, L’équipe propose un soutien opérationnel pour aider à éliminer un certain nombre de défis auxquels les artisans sont confrontés pour accéder au marché mondial, et c’est précisément ce processus qui a transformé les toutes premières conversations avec les artisans en véritable collaboration ancrée dans un sens de mission partagée.

