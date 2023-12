La première journée des 12èmes Dialogues Atlantiques, qui s’est déroulée ce jeudi 14 décembre à Marrakech, a été particulièrement riches en échanges et événements, établissant ainsi une base solide pour des dialogues stimulants qui défient la pensée traditionnelle. Retour sur les points marquants de la journée et sur les déclarations des principaux intervenants.

Redéfinir les liens transatlantiques : Lancement du rapport « Atlantic Currents »

La journée a commencé par la présentation de la 10e édition d’Atlantic Currents. Ce lancement a suscité des débats instructifs remettant en question certaines opinions bien établies sur le domaine atlantique. Les discussions ont appelé à une compréhension réimaginée de l’Atlantique, plaidant pour une perspective englobant les dynamiques mondiales plus larges Nord-Sud. L’accent a été mis sur des stratégies actionnables, en particulier dans le domaine commercial, pour forger une identité atlantique unique.

Envisager un nouveau pacte atlantique : Idées du Sud

La conversation autour du Nouveau Pacte Atlantique a mis en lumière le rôle crucial des nations individuelles dans l’accomplissement de leurs responsabilités. L’accent n’était pas seulement mis sur la formation d’organismes d’intégration, mais sur la garantie que chaque pays respecte ses engagements. La session a souligné l’importance des efforts collaboratifs pour libérer le potentiel de la région du Sud de l’Atlantique.

Partenariats stratégiques et l’avenir du multilatéralisme

Cette session s’est penchée sur l’évolution du paysage mondial, examinant le rôle des cadres multilatéraux au-delà des simples préoccupations de sécurité et soulignant la nécessité d’une coopération mondiale. Malgré les tensions mondiales existantes, le discours est resté optimiste quant aux efforts collaboratifs en cours. Cependant, il y a eu un appel unanime à repenser les mécanismes internationaux pour aborder efficacement les problèmes mondiaux complexes.

L’essor du Sud mondial – À la recherche d’un nouveau consensus

Les discussions de la journée ont culminé avec un accent sur le « Rapport annuel sur les tendances » du PCNS, de l’ORF et de l’ISPI. Cette session a souligné la nécessité de perspectives nouvelles pour relever les défis mondiaux actuels. Les intervenants ont mis en avant le rôle crucial des dialogues innovants entre le Nord et le Sud, plaidant en faveur de nouvelles idées pour aborder les problèmes mondiaux. L’influence des think tanks dans la formation de ces nouvelles idées et dans la promotion du dialogue a été particulièrement soulignée.

Zouhair Yata

Ils ont dit

« Notre perception de l’Atlantique doit évoluer au-delà de la vision traditionnelle limitée aux relations entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Les discussions sur la coopération atlantique sont profondément liées au débat mondial sur les relations Nord-Sud, exigeant une approche plus holistique et inclusive pour comprendre et naviguer ces dynamiques ». Ian Lesser, Vice-Président de German Marshall Fund

« Forger une identité atlantique est une tâche difficile en raison de la diversité des pays impliqués et de leurs différences inhérentes. Pour réussir, notre attention doit se porter sur des aspects tangibles, tels que le commerce, en tant que base pour construire une identité atlantique cohésive ». Jessica De Alba-Ulloa, Professeur, Universidad Autonoma de Nuevo Leon

« Nous croyons fermement en l’impératif de promouvoir conjointement des initiatives. Les efforts collaboratifs sont essentiels pour relever des défis partagés tels que le changement climatique et la démocratie. Une illustration concrète est la menace imminente de la montée des eaux, affectant directement plusieurs pays de la région atlantique ». Nuno Antonio de Noronha Bragança, Coordinateur Atlantic Centre

« L’accent devrait être déplacé loin du militaire et orienté vers la promotion du Sud global tout en apprenant des erreurs passées pour les éviter. Imaginons une organisation nouvelle, réaliste et équitable, qui inspire l’optimisme, l’assurance et le progrès pour l’avenir du Sud global ». Olusegun Obansanjo, Ancien Président du Nigéria

« Jusqu’à ce que l’Amérique latine et l’Afrique assument pleinement leurs responsabilités et reconnaissent les réalités contemporaines, notre capacité à progresser, évoluer et devenir des participants influents sur la scène mondiale restera entravée ». Luis Osvaldo Hurtado Larrea, Ancien Président de l’Equateur.

« Nos institutions, y compris le Conseil de sécurité, peinent à s’adapter aux complexités d’aujourd’hui en raison des divisions politiques et des intérêts divergents. Cela conduit souvent à des mandats négociés qui satisfont toutes les parties mais qui ne reflètent pas la réalité ».Birame Diop, Conseiller Militaire, ONU

« Le Sud global refuse les prescriptions et souhaite que les décisions soient prises de manière consensuelle, avançant avec un consensus et une boussole morale permettant de progresser ».Sunjoy Joshi, Président de l’Observer Research Foundation

