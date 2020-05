PARTAGER « The Art of Ramadan Sketchbook », un ouvrage pour soutenir le Fonds spécial Covid-19

La communauté des illustrateurs les plus actifs au Maroc met son art au service de l’enfance vulnérable et du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Chaque Ramadan, des illustrateurs marocains passionnés se réunissent dans un groupe Facebook pour perpétuer un rituel très spécial : le Ramadan Sketchbook.

Depuis 2013, armés de leur créativité, de leurs crayons et tablettes, ils imaginent, rêvent, créent et s’expriment, sur une thématique commune. En 7 ans, ce sont plus de 5000 illustrations qui ont été partagées sur le groupe. Inspiré par l’élan de solidarité nationale, ce collectif a décidé de mettre son art au service d’une cause sociale en publiant le premier ouvrage collector en édition limitée.

Intitulé « The Art of Ramadan Sketchbook », cet ouvrage de 300 pages d’Artwork 100% marocains, rassemble 7 années de création artistique libre et contient 500 illustrations.

Les fonds collectés sur la vente de ces ouvrages collector seront versés à une association qui soutient les orphelins et enfants abandonnés ainsi qu’au Fonds spécial dédié à la gestion du Covid-19.

L’ouvrage est disponible sur le site Wuluj : https://bit.ly/BuyTheArtofRamadanSketchbook

Près de 500 exemplaires sont mis en vente au prix de 250 Dh.