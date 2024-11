La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) indique que le déficit budgétaire du Maroc s’élève à 40,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2024, en hausse par rapport aux 37,2 MMDH enregistrés sur la même période en 2023. Ce déficit prend en compte un solde positif de 17,6 MMDH généré par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), selon le dernier Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

Recettes et Dépenses Ordinaires

Les recettes ordinaires brutes ont atteint 292,1 MMDH, marquant une hausse de 10,4 % par rapport à 2023. Cette progression est attribuable aux augmentations des impôts directs (+14,2 %), des droits de douane (+5,4 %), des impôts indirects (+13,9 %), des droits d’enregistrement et de timbre (+6 %) et des recettes non fiscales (+4,6 %).

Les dépenses ordinaires ont également augmenté de 4,1 % pour atteindre 268,55 MMDH, influencées par la hausse des dépenses de biens et services (+7,1 %) et des charges d’intérêts de la dette (+15 %), bien que les émissions de dépenses de compensation aient diminué de 52,4 %, se fixant à 11,2 MMDH.

Évolution des Émissions de Dépenses

Les dépenses émises au titre du budget général s’établissent à 411,8 MMDH, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 2023. Cette baisse s’explique par une augmentation de 2,6 % des dépenses de fonctionnement et de 0,7 % des dépenses d’investissement, combinée à une diminution de 12,2 % des charges de la dette budgétisée.

Les engagements de dépenses, y compris ceux non soumis à un engagement préalable, ont atteint 614,6 MMDH, représentant un taux d’engagement global de 74 % contre 72 % en 2023 et un taux d’émission sur engagements de 88 %, contre 90 % l’année précédente.

Comptes Spéciaux du Trésor et SEGMA

Les recettes des CST se sont élevées à 144,7 MMDH, incluant des versements de 23,5 MMDH provenant des charges communes d’investissement du budget général, en baisse par rapport aux 28,3 MMDH de l’année précédente. Les dépenses des CST, quant à elles, s’élèvent à 128,1 MMDH, avec une contribution aux remboursements et restitutions fiscaux de 4,9 MMDH, portant le solde des CST à 16,7 MMDH.

Les SEGMA ont enregistré une baisse de leurs recettes de 7,4 %, atteignant 2,2 MMDH, tandis que leurs dépenses ont diminué de 11,5 % pour s’établir à 1,28 MMDH.

Performances des Recettes Douanières

Les recettes douanières nettes ont totalisé 76,28 MMDH, en hausse de 9,8 % par rapport à fin octobre 2023. Ces recettes sont issues des droits de douane, de la TVA à l’importation et de la Taxe intérieure sur la consommation (TIC) sur les produits énergétiques, après déductions de remboursements et restitutions fiscaux de 99 MDH. Les recettes nettes des droits de douane ont progressé de 5,3 % à 13,35 MMDH, tandis que celles provenant de la TVA à l’importation ont augmenté de 10,9 % pour atteindre 48,06 MMDH. Les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont également connu une hausse de 10,5 %, atteignant 14,86 MMDH.

Baisse des Émissions de Dépenses de Compensation

Les émissions de dépenses de compensation se sont établies à 11,2 MMDH, en baisse de 52,4 % par rapport à fin octobre 2023, représentant un taux de réalisation de 66,2 % des prévisions de la Loi de finances 2024. Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 233 MMDH, dont 135,2 MMDH pour les traitements et salaires (+7,6 %), tandis que les dépenses de matériel ont progressé de 6,1 % à 55,5 MMDH. Par ailleurs, les dépenses des charges communes ont reculé de 28,3 %, se chiffrant à 28,4 MMDH.

Enfin, le budget général a vu sa part dans les remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux augmenter de 47 %, en raison notamment de la hausse des restitutions de l’IS et des remboursements de la TVA à l’intérieur, respectivement à 2,13 MMDH et 11,08 MMDH.

LNT

