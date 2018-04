PARTAGER Tétouan accueille la 20e édition de la Fête du livre

Tétouan accueille la 20e édition de la Fête du livre qui s’est ouverte, lundi 16 avril, à la place El Feddan à Tétouan, sous le thème « La région, un espace de la lecture », avec la participation d’une panoplie d’intellectuels, d’écrivains, de poètes et d’artistes.

« Cette fête se veut un événement culturel par excellence visant à faire revivre la commémoration de la ville de Tétouan de la journée internationale du livre, célébrée le 23 avril, en tant que première ville arabe ayant organisé la première édition de la fête du livre en 1940 », a déclaré à cette occasion, Ahmed Yeaalaoui, le directeur provincial du ministère de la Culture et de la communication.

« Cette manifestation culturelle entend créer un moment de communication et d’échange entre les différents intervenants dans l’industrie du livre, augmenter le taux de lecture et rapprocher les passionnés de la lecture des nouvelles publications des maisons d’édition, soulignant que le ministère s’attache à l’organisation de cette fête en mois d’avril de chaque année, eu égard à son rôle dans la promotion de développement, et ce dans le cadre de sa politique de « proximité culturelle », considérée comme un pilier fondamental de la société de connaissance et de la démocratisation de la culture ».

Et de préciser que cette édition connait la participation de 28 exposants, notamment des librairies, des maisons d’éditions et des associations de la région.

Cette cérémonie a été ponctuée par l’organisation d’une rencontre inaugurale sous le thème « hommage à la mémoire du grand écrivain feu Mohamed Ankar », avec la participation d’écrivains et d’intellectuels de la région, et d’une soirée poétique, en coordination avec la Maison de la poésie de Tétouan, avec la participation de poètes et de poétesses talentueux, outre une prestation artistique donnée par l’orchestre de l’observatoire de Tétouan, dirigé par maitre Mohamed Amine El Akrami.

Le programme prévoit également une présentation de plusieurs romans notamment « Voyage sous la peau » de Bachir Azami, « Deux corps prennent feu » de Imad Ouardani, « Miroirs brisés » de Mohamed Nour Benhssayen », « Les labyrinthes de la plage bleue » de Abdeljalil Ouazzani Thami et « Oscar » de Mahmoud Abdelghani.

À cela s’ajoutent des ateliers pour enfants et la signature des derniers recueils poétiques, ainsi que ceux des gagnants du concours « Prix du premier recueil des jeunes poètes » organisé en 2017 par la Maison de la poésie de Tétouan.

LNT avec Map