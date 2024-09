TERALYS, filiale d’Al Mada spécialisée dans le secteur agroalimentaire, poursuit son expansion internationale en annonçant la signature d’un protocole d’accord pour l’acquisition de NUTKAO, un acteur majeur européen dans la transformation du cacao et des protéines végétales. Cette acquisition a eu lieu dans le cadre d’un processus compétitif à l’international. La finalisation de la transaction est soumise à l’obtention des autorisations administratives requises.

Créé en 1982, NUTKAO est un groupe spécialisé dans la production et la distribution de produits à base de cacao, noisette et pistache. Le groupe possède des unités de production en Italie, en Belgique et aux États-Unis, ainsi qu’une usine de transformation du cacao au Ghana. NUTKAO commercialise une vaste gamme de produits dans 80 pays, avec un accent sur l’innovation pour répondre aux nouvelles tendances de consommation.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie à long terme de TERALYS, qui vise à investir dans des projets structurants pour l’agro-industrie, tout en valorisant les ressources africaines et en développant les productions locales. Elle fait suite à l’acquisition du groupe sénégalais PATISEN en 2023, et permettra la mise en œuvre de synergies industrielles et commerciales entre les deux entités. TERALYS ambitionne également de renforcer la position de NUTKAO sur certains marchés, notamment en Afrique, et de lancer de nouveaux produits pour soutenir sa croissance.

LNT avec CdP