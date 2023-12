Les fêtes approchent ! Vous pestez devant votre dressing ? Pas de panique, la sempiternelle robe noire n’est pas la seule option. Passage en revue des alternatives mode qui vous mettront sur votre 31.

La robe de soirée n’est pas votre tasse de thé ? Les créateurs vous ont entendue ! Tailleurs, combinaisons, et même jean, les créateurs révisent les codes de la tenue d’apparat. Si les matières festives ont encore de beaux jours devant elles, comme les plumes chez Coperni, le lurex chez Rabanne ou encore les sequins, notamment chez Courrèges, cette année, les looks de fêtes se font disruptifs. Suivez le guide pour détonner en soirée.

On ose le tailleur

Vous pensiez remiser votre tailleur pour les réunions barbantes ? Cette saison, l’uniforme de la business woman prend des libertés avec des versions fantasques et oversized, ou composé de matières précieuses comme le velours. Dans sa version total sequins, vous transformerez le costume classique en une tenue de soirée aussi inattendue que pointue.

On déride la combinaison

Alternative de longue date à la robe, la combinaison pantalon revient en force cette saison. Pailletée, en velours, ajourée, à découpes, ou dans sa version métallisée, la combinaison sera assurément gagnante.

On la fait longue

Le combo de la saison ? La jupe ultra longue et le top court. Version satinée, fendue, ou encore en sequins et plumes comme chez Valentino, la maxi skirt joue les prolongations. On défie les proportions en l’associant à un top court, une brassière, un spencer ou même pour les plus audacieuses avec un micro sweatshirt pour le côté street très chic.

Soraya Tadlaoui

Partagez cet article :