Téléphonie mobile: La marque Honor débarque au Maroc

L’annonce a été faite en ce début de semaine à Casablanca. Et c’est Redington Morocco, une multinationale spécialisée dans la commercialisation de solutions informatiques et de produits grand public, qui en est le représentant au Maroc. Ayant vu le jour en 2014, Honor est une filiale du géant Huawei. Forte d´une belle percée à l’international, l´entreprise a engrangé les bons points en tablant dès le début sur les composants relativement puissants de ses téléphones, une esthétique soignée et des prix attractifs. ‘‘Notre but, est de faire des appareils dont les caractéristiques sont celles des vaisseaux amiraux des autres marques, mais à un prix moins élevé », résume Karim Galzim, le directeur de Redington Maroc.

Par la même occasion, il a été procédé au lancement national de Honor 8X, le smartphone à succès de l´enseigne chinoise Honor. ‘‘Soucieuse de répondre à une demande exigeante, Redington Gulf Ltd a toujours été férue d´innovation quant aux marques qu´elle souhaitait distribuer. Obéissant à la même ligne conductrice, sa filiale marocaine lance aujourd´hui Honor 8X à destination de consommateurs en quête de différence’’, dit-on auprès de la filiale marocaine. Bijou de technologie, Honor 8X affiche des dimensions conséquentes (Ecran Full view 6.5 pouces «Borderless») et des options avancées.

L´appareil joue également la carte de l´excellence en termes de performances et d´autonomie (navigation fluide, ouverture rapide des applications, bonne optimisation logicielle, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, batterie haute capacité permettant à l´appareil de tenir jusqu’a 42h en communication). Avec son design proche du « sans bordures », l’écran 6.5 pouces s’adapte à un smartphone de taille 5.5 pouces pour une prise en main plus facile. Le mode protection des yeux est certifié par TÜV Rheinland. Avec jusqu’à 64 Go de stockage, le Honor 8X est commercialisé au prix de 2999 Dhs.