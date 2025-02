Teleperformance, leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, et l’Université Hassan II de Casablanca ont inauguré ce mercredi 19 février le Centre d’Orientation et de Coaching (COC) au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) Ain Chock. Cette initiative vise à renforcer l’employabilité des étudiants en leur offrant un accompagnement personnalisé pour mieux préparer leur insertion professionnelle.

Un espace dédié au développement des compétences

Fruit d’un partenariat stratégique entre Teleperformance et l’Université Hassan II, le Centre d’Orientation et de Coaching s’étend sur une superficie de plus de 100 m². Entièrement restauré, aménagé et équipé par Teleperformance, cet espace a été conçu pour offrir aux étudiants un environnement propice à leur développement professionnel. Le centre propose un programme varié incluant des conférences, des ateliers pratiques, des partages d’expérience et des événements de recrutement animés par des professionnels.

Lors de l’inauguration, Houssine Azeddoug, Président de l’Université Hassan II, a souligné l’importance de ce projet pour la communauté étudiante : « L’inauguration de ce Centre d’Orientation et de Coaching marque une avancée significative dans notre engagement à offrir à nos étudiants bien plus qu’un simple cursus académique. Ce centre n’est pas seulement un lieu d’orientation, mais un véritable laboratoire d’opportunités. Grâce à l’expertise et à l’engagement de Teleperformance, nos étudiants bénéficieront d’un accompagnement concret, leur permettant de développer des compétences transversales essentielles et de se préparer efficacement aux exigences du marché du travail. »

Un partenariat au service de l’employabilité des jeunes

Cette initiative s’inscrit dans une démarche globale visant à rapprocher le monde académique et le secteur professionnel. Teleperformance, en tant qu’entreprise engagée, apporte son expertise pour accompagner les jeunes talents dans leur préparation à la vie active. En 2023, plus de 25 % des candidats recrutés par Teleperformance Maroc provenaient de la FSJES Ain Chock, tandis que 60 % des recrutements étaient issus du réseau universitaire Hassan II, illustrant l’impact de cette collaboration sur le bassin de l’emploi local.

Damien Mellier, CEO de Teleperformance Afrique, a souligné l’ambition de cette initiative : « Chez Teleperformance, l’employabilité des jeunes a toujours été une priorité. Avec l’inauguration de ce Centre d’Orientation et de Coaching, nous donnons vie à une vision : offrir aux étudiants un espace dédié où ils pourront acquérir les compétences essentielles pour réussir sur le marché du travail. Véritable pont entre l’université et l’entreprise, ce centre marque le début d’un engagement que nous souhaitons inscrire dans la durée, un accélérateur de carrière qui aidera les étudiants à mieux appréhender les réalités du monde professionnel et à y entrer avec confiance et ambition. »

Des ambitions pour un impact durable

Le Centre d’Orientation et de Coaching incarne une volonté commune de contribuer à la réussite professionnelle des étudiants. Pour l’Université Hassan II, ce projet renforce le lien entre la formation académique et les exigences du marché de l’emploi. Du côté de Teleperformance, il reflète un engagement sociétal visant à soutenir le développement qualitatif du bassin de l’emploi local.

Conçu comme un projet pilote, ce modèle pourrait être déployé dans d’autres établissements de l’Université Hassan II, notamment dans les villes où Teleperformance est présent, afin de maximiser son impact sur l’employabilité des jeunes.

