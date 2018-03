PARTAGER Télécommunications et commerce, principaux sujets des réclamations enregistrées en 2017

À l’occasion du lancement de la 8e édition des journées nationales du consommateur, mardi 13 mars, le ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique s’est penché sur les réalisations du portail national « www.Khidmat-almostahlik.ma » durant l’année dernière. Le site a enregistré un total de 41.770 réclamations, dont 791 recevables, soit 64.4% de plus qu’en 2016.

Organisée du 13 au 16 mars 2018 par le ministère, la 8ème édition des journées nationales du consommateur s’assigne pour objectif de mesurer le chemin parcouru en matière de protection du consommateur et de poursuivre la réflexion autour des pistes d’amélioration du cadre du consumérisme national.

Ces journées visent, également, à donner la possibilité à l’ensemble des parties prenantes de faire des propositions en vue de rehausser les standards de la protection du consommateur marocain et d’améliorer le cadre du consumérisme national, l’objectif étant de définir les orientations d’une stratégie concertée et ambitieuse pour les quatre prochaines années, en prise avec les aspirations des citoyens et en faveur d’une relation saine et équitable entre fournisseurs et consommateurs.

Plus de la moitié des réclamations enregistrées en 2017 concernent les secteurs des télécommunications et du commerce. Le secteur de l’agriculture et de la pêche vient en 3ème position, suivi des services financiers.

Les principaux motif concernent la qualité des services des télécommunications, le retard d’activation ou de mise en service de la connexion internet, les champs électromagnétiques émis par les stations de télécommunications, ou encore les annonces publicitaires trompeuses.

A ce propos, une panoplie d’informations ont été mises à la disposition des consommateurs (réglementation, fiches pratiques, guides, coordonnées des associations de protection du consommateur, etc.), contribuant ainsi à asseoir les rudiments et les règles de base à même de protéger la santé des consommateurs.

Plusieurs séminaires et rencontres de réflexion et d’échange seront organisés en marge de ces journées, avec les acteurs locaux.

LNT avec Map