Un hommage posthume a été rendu, vendredi à Casablanca, à Marwa Cheikh Youssef, reconnue pour son engagement en faveur de l’innovation et de l’entrepreneuriat au Maroc.

Organisé par le Technopark, cet événement a réuni des acteurs du secteur, des entrepreneurs ainsi que des proches de la défunte, venus saluer son parcours et son impact sur l’écosystème des startups.

Lors de cette cérémonie, la directrice générale de Technopark Maroc, Lamiae Benmakhlouf, a évoqué la contribution de Marwa Cheikh Youssef au développement de l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. Elle a souligné son rôle dans l’élargissement de l’accès du Technopark aux porteurs de projets et aux étudiants, favorisant ainsi un environnement propice à l’innovation et à la création d’entreprises.

Omar Amrani, directeur de l’innovation de LaStartupStation, a également mis en avant son engagement envers les jeunes entrepreneurs, rappelant l’influence qu’elle a eue sur de nombreuses startups. Il a salué son approche encourageante et son soutien apporté à ceux qui souhaitaient se lancer dans l’entrepreneuriat.

De son côté, Anass Kettani, directeur du Pôle Insertion et Entrepreneuriat à l’Université Hassan II Aïn Chock de Casablanca, a insisté sur l’importance de son action dans l’entrepreneuriat universitaire, soulignant les valeurs qu’elle a transmises aux jeunes porteurs de projets.

À travers cet hommage, le Technopark et ses partenaires ont réaffirmé leur volonté de poursuivre les efforts engagés pour accompagner les jeunes entrepreneurs et favoriser l’innovation. L’événement a ainsi permis de mettre en lumière l’impact durable de son action et l’importance de perpétuer son engagement.

Marwa Cheikh Youssef, décédée le 22 décembre dernier, a laissé une empreinte significative dans le domaine de l’innovation au Maroc, inspirant de nombreuses initiatives au sein de l’écosystème entrepreneurial national.

