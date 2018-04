Le Technopark de Casablanca accueille la 3ème Journée Marocaine de Tests Logiciels

La Fédération des Technologies de l’Information des Télécommunication et de l’Offshoring (APEBI) et le Comité Marocain des Tests Logiciels(CMTL) co-organisent la 3ème édition de la Journée Marocaine de Tests Logiciels, le jeudi 19 Avril au Technopark de Casablanca.







Conscients que la qualité logicielle est au cœur de tout développement informatique, l’APEBI et le CMTL visent, à travers la Journée Marocaine des Tests Logiciels, à réunir les professionnels intéressés par la qualité logicielle pour qu’ils partagent leurs expériences et s’informent autour des nouveaux progrès de cette discipline. Cet événement est l’occasion pour eux de découvrir, cette année, les Tests SMACS : Social, Mobility, Analytics, Cloud, Security.

Parmi les sujets qui seront abordés lors de cette édition « L’évolution des métiers du test au cœur de la transition digitale » animé par le Directeur de l’European Software Test & DevOps Cloud Centers, M. Peter BETTI « Le test devient une documentation vivante des projets agiles », ou encore « Analyses des Causes Racines : une méthode concrète pour améliorer la rentabilité des développements et du test en exploitant les erreurs du passé ».

À propos des éditions précédentes :

La première édition de 2016 qui s’est étalée sur une demi-journée dédiée à la promotion, auprès des clients, des métiers du Test-logiciel au Maroc et à la sensibilisation des entreprises à la Qualité de leurs Systèmes d’Information, a été une initiative félicitée par l’écosystème et qui a motivé la conduite d’une 2ème édition, le 25 Avril 2017 au Technopark, sur une journée entière. Les présentations des experts conviés pour l’occasion et les rencontres organisées avec les sponsors de l’événement, au niveau des stands réservés à cet effet, ont garanti le franc succès de cet événement qui a été marqué par un taux de présence doublé par rapport à l’année précédente.

LNT avec Cdp