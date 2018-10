PARTAGER Technologie automobile : Ford lance le programme ‘‘Ford Driving Skills for Life’’

Ford poursuit l’expansion du programme Driving Skills for Life (DSFL), avec l’organisation de la première session en Afrique du Nord et qui s’est déroulée à Casablanca. D’année en année, le célèbre programme de formation à la conduite sécuritaire de Ford n’a cessé de prendre de l’ampleur depuis les premières sessions aux États-Unis. En 2013, le programme DSFL de Ford a étendu ses activités en Europe et au Moyen Orient. En 2017, le programme a célébré son millionième nouveau conducteur formé gratuitement sur des véhicules Ford. Et c’est maintenant au tour de l’Afrique du Nord de tirer profit de ce programme mondial primé, visant à sensibiliser les jeunes conducteurs sur l’importance d’adopter des pratiques de conduite sécuritaire. «Faire partie intégrante de nos communautés locales est l’un des axes prioritaires de Ford Motor Company» a déclaré Achraf El Boustani, DG de Ford Afrique du Nord. «Le nombre d’accidents mortels sur la route au Maroc est considérable, avec environ 10 personnes qui meurent chaque jour sur les routes du pays. En tant qu’entreprise opérant dans le domaine de la mobilité, Ford considère la sécurité routière comme un pilier essentiel de sa responsabilité sociétale. Ainsi, mener des initiatives telles que Driving Skills for Life ne peut que renforcer les connaissances et la confiance des jeunes conducteurs sur la route et par conséquent, permettre de réduire le nombre d’accidents, via une meilleure compréhension du risque routier et l’enseignement des bases de la conduite sécuritaire.» La toute première session du programme DSFL de Ford en Afrique du Nord s’est tenue à l’Université Hassan II de Casablanca, sur le parvis de l’Ecole Normale Supérieure. Durant les 3 jours, près de 400 participants ont pris part aux différents ateliers du programme axé sur quatre domaines prioritaires, à savoir : la reconnaissance des dangers, la maîtrise du véhicule, la gestion de la vitesse et de l’espace et les dangers de la conduite avec des facultés affaiblies et une attention réduite.