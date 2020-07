PARTAGER Tdwiza lance son nouveau service « Tdwiza App »

Pour être toujours au plus proche des attentes des patients et du corps médical, Tdwiza teste son nouveau service « Tdwiza App », à travers le lancement d’une application permettant en quelques clics, d’avoir accès à son dossier médical et de prendre un rendez-vous chez un médecin depuis un smartphone, selon un communiqué émis à l’occasion.

« Nous sommes très heureux de lancer le service, « Tdwiza App » qui constitue une étape supplémentaire à notre démarche d’optimisation des services que nous proposons. Ce service complètement gratuit, garantit aux utilisateurs un accès à leur historique médical à portée de mains, et leur permet de réserver un créneau avec le médecin ou prestataire de santé le plus convenant. C’est un concept unique, l’usage est intuitif, surtout pour les personnes malades qui sont suivies par plusieurs spécialistes, ou encore celles qui voyagent beaucoup, de ne plus avoir à transporter des tonnes de papiers et de feuilles volantes, et de remplacer ça par un smartphone. Votre dossier médical à portée de main. » Du coté des prestataires de santé et des médecins, Tdwiza offre des packages aux prix raisonnables. Aussi grâce à leur smartphone, ils pourront mettre à jour leur agenda en ligne et permettre au monde entier de réserver un créneau, combler leurs annulations de dernière minute, quand c’est nécessaire annuler un rendezvous en quelques clics, mais aussi et surtout, gérer et suivre leurs auscultations et consultations et avoir accès aux dossiers médicaux des patients dont ils ont la charge ou au moment de la prise de rendez-vous d’un nouveau patient, précise le texte du communiqué.

Plusieurs autres fonctionnalités sont déjà développées, d’autres sont en cours, dont le but est d’améliorer la coordination et les performances du corps médical, et d’apporter une meilleure expérience de santé aux usagers. Le site Web www.Tdwiza.com est opérationnel depuis février 2020, et l’application est téléchargeable depuis le Playstore de votre smartphone.

Elle pourra être téléchargée sur APPstore dès que la période de test sera finie. « Nous attendons les retours des utilisateurs avec grand intérêt, notre démarche a pour but, de faire participer l’ensemble des professionnels à l’élaboration de nos plateformes, en quoi elles seraient d’un excellent confort pour tout le monde. » Pour le moment, environ une centaine de médecins utilisent le service de réservation. C’est la direction prise par le dirigeant Ahmed Barakat, d’offrir un usage sans contrepartie de ce service pendant le deuxième semestre 2020, ceci dit-il, pour installer un climat de confiance car certains concurrents peu scrupuleux ont ternis l’image du marché par leurs pratiques, conclut le communiqué.

LNT aavec CDP