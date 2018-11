PARTAGER Taymour remporte le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du pur-sang arabe

Le cheval Taymour (EAU) a remporté le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI du pur-sang Arabe disputé, dimanche, à l’hippodrome d’Anfa à Casablanca dans le cadre de la quatrième édition du prestigieux Meeting international du Maroc.

Taymour, monté par François-Xavier Bertras et propriété de Yas Horse Racing Management, a parcouru la distance de 2.100 m en un chrono de 2 min 21sec et 57/100è, une épreuve ouverte à tous les chevaux mâles entiers et juments Pur-sang Arabe de 4 ans et plus inscrits au stud-book arabe de leur pays de naissance affilié à l’Organisation Mondiale du cheval arabe (WAHO).

Taymour a été suivi par le cheval Akoya (FRA), monté par De Vries Adrie et propriété de Landgoed Waterland, devant Izetta Top De Montjoi (MAR), monté par Ahmed Lakjal et propriété de Chanane Ahmed.

Le Grand Prix S.A.R. le prince Héritier Moulay El Hassan, organisé dans le cadre de ce prestigieux meeting, a été enlevé par le cheval Moubna (MAR), monté par Khalid Ibba et propriété de Sedrati Mohamed Azeddine, en parcourant les 1.900 m en 2 min 12 sec et 94/100è.

La deuxième place de cette course, réservée tous chevaux mâles entiers et juments Pur-sang Arabe de 3 ans et plus, a été signée par le cheval Shadda-AD (EAU), monté par François-Xavier Bertras et propriété de Yas Horse racing Management, tandis que la troisième est allée à Syndella (MAR), monté par Khalid Jbilou et propriété de Daissaoui Kamal.

Le Grand Prix de S.A.R. le Prince Moulay Rachid a été remporté par le cheval Kanaan (EAU), monté par François-Xavier Bertras et propriété de Yas Horse Racing management, bouclant les 1.750 m de l’épreuve en 2 min 01sec et 25/100è.

La deuxième place de cette course, ouverte aux poulains mâles entiers et pouliches Pur-sang Arabe de 3 ans, est revenue à Fawzi Al Mels, monté par Rachid Amenai et propriété de Sedrati Mohamed Azeddine, alors que la troisième place a été occupée par le cheval Hiba El Mels, monté par Khalid Ibba et du même propriétaire Sedrati Mohamed Azeddine.

Le prix de la coupe du Président des Emirats Arabes Unis, une épreuve disputée sur 2100 m, a été remporté par le cheval Aoun (EAU), monté par Roberto-Carlos Montenegro et propriété de Yas Horse Racing management.)

Résultat de la fusion de deux événements majeurs du calendrier hippique marocain à savoir la Journée internationale du pur-sang arabe et la Journée internationale du pur-sang anglais, il joue un rôle majeur dans le rayonnement international de la filière marocaine des courses de chevaux.

A l’issue de ces Grand Prix, le Wali de la région de Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca Abdelkébir Zahoud et le gouverneur de la préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa, Rachid Afirat, accompagnés du directeur général de la SOREC Omar Skalli, ont remis les coupes aux propriétaires, entraîneurs et jockey des chevaux gagnants.

LNT avec MAP