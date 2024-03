Dans le sillage des tendances observées sur les six derniers mois de 2023 et au cours du mois de janvier 2024, les taux immobiliers affichés par les partenaires d’Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, conservent leur stabilité en février.

Pour les emprunteurs envisageant des durées d’emprunt traditionnelles, allant de 20 à 25 ans voire plus, les meilleurs profils persistent à bénéficier d’un taux compétitif de 4,75%. Sur des échéances plus courtes, les taux demeurent à 4,50% sur 15 ans et 4,2% sur une durée de 7 ans.

Un aspirant à l’accession à la propriété cherchant à mobiliser jusqu’à 800.000 Dhs peut prétendre à un taux de 4,75% sur les périodes les plus longues et à 4,50% sur moins de 15 ans. Pour des emprunts dépassant 1 million de Dhs, les conditions demeurent inchangées.

Dans l’ensemble, depuis presque une année, l’impact de l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages a été plus marqué que celui des taux d’intérêt pratiqués par les banques et les promoteurs immobiliers. Actuellement, les perspectives s’améliorent, avec les experts anticipant de nouvelles baisses de prix immobiliers alors que l’inflation revient à des niveaux normaux : ‘‘C’est une double bonne nouvelle pour les emprunteurs, auxquels s’ajoute le programme d’aide au logement’’, conclut la plateforme Afdal.

Aux conditions actuelles, ceux qui bénéficient de l’aide au logement pourraient économiser gros en ajustant la durée de leurs prêts. Quand les finances le permettent, il est judicieux de raccourcir le prêt pour diminuer le coût total. Par exemple, un foyer éligible à l’aide au logement qui veut acheter une propriété à 300.000 Dhs ne financera que 200.000 Dhs. Sur 7 ans à un taux de 4,2%, ça donne un coût de crédit d’environ 37.528 Dhs. Pour un prêt sur 15 ans à 4,5%, le coût grimpe à 91.103 Dhs et à 133.312 Dhs, sur une durée de 20 ans à un taux de 4,75%…

Autrement dit, il y a des opportunités très intéressantes à saisir…

H.Z

