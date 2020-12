CDG Capital Insight prévoit le maintien du taux directeur inchangé au niveau de 1,5% lors du prochain Conseil de Bank Al- Maghrib (BAM), qui se tiendra mardi, pour décider de la conduite de la politique monétaire.

« Nous pensons qu’il est plus probable que le Conseil de BAM va maintenir le taux directeur inchangé au niveau de 1,5% lors de ce prochain Conseil, et ce dans l’attente d’une transmission complète des baisses du taux directeur vers les taux débiteurs et d’une reprise de la demande de crédit aussi bien des entreprises que des ménages », selon une note d’analyse et prévisions intitulée « Flash pré-Conseil de Bank Al-Maghrib » de CDG Capital Insight.

La note soulève que malgré les multiples baisses du taux directeur par BAM et les différentes initiatives des autorités publiques en vue de faciliter l’accès au financement, la reprise des crédits reste limitée en conséquence de la mauvaise conjoncture.

De même, la transmission de la baisse de 50 Pbs du taux directeur vers les taux débiteurs n’a été que partielle, nécessitant probablement un certain temps de latence afin d’observer l’effet de cette baisse sur le coût global des ressources des banques, relève CDG Capital Insight.

« Certes dans les conditions économiques actuelles, une amélioration supplémentaire des conditions de financement pourrait être bénéfique pour la relance, et ce d’autant plus que les risques inflationnistes à l’horizon de prévision (8 trimestres) sont globalement orientés à la baisse en résultat de la régression prévue de la demande avec la hausse anticipée du chômage, le recul des transferts des MRE et le ralentissement des crédits accordés aux ménages », note la même source.

Ce Conseil, le dernier au titre de l’année 2020, intervient dans un contexte national et international globalement difficile marqué par un fort ralentissement de la croissance, en résultat des mesures de confinement mises en œuvre par les autorités publiques en vue de limiter la propagation de la pandémie.